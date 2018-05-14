З'явилося відео ДТП у Києві, у якій водій втік, залишивши дружину і двох дітей в авто
У мережі опубліковано відео дорожньо-транспортної пригоди у Києві, коли п'яний водій в’їхав у піцерію Positano. Після цього він вийшов з авто і втік, покинувши свої рідних в автомобілі.
Раніше повідомлялось, у понеділок, 14 травня, в Києві на Дніпровській набережній чоловік за кермом автомобіля Tojota FJ в’їхав у приміщення піцерії Positano.
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Винуватець аварії покинув місце скоєння ДТП, залишивши дружину та двох маленьких дітей в авто. Їх госпіталізували з травмами та забоями.
Автомобіль в’їхав у піцерію Positano: дивіться відео:
Джерело: 24 Канал
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