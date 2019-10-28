З’явилося відео масової бійки біля ресторану у Києві

Уночі 28 жовтня у Києві сталася бійка за участі близько десяти чоловіків. На місце викликали поліцейських, які затримали декількох з них.

Чоловіки у Києві гамселять один одного прямо перед входом до закладу харчування. Відповідне відео опублікували у спільноті Київ Оперативний.

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Бійка відбулася на Оболонському проспекті. Як повідомляють очевидці, під час побоїща були чутні постріли.

Дивіться відео інциденту (Увага! Кадри містять сцени жорстокості) 18+