З'явилося відео моторошної ДТП у Києві з машиною швидкої допомоги

Аварія сталася в Києві ввечері 13 жовтня. На перехресті бульвару Перова й проспекту Ватутіна автомобіль врізався у "швидку" на шаленій швидкості. Загинули водій та лікар, ще 5 людей – травмовані.

У авто, що спричинило ДТП, за кермом була жінка, а пасажирами – двоє дітей. Машина швидкої допомоги перевозила хвору дитину .

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Дивіться відео ДТП, опубліковане в телеграм-каналі "Київ Оперативний":

Свідки аварії розповіли, що водій "швидкої" увімкнув сирену лише за кілька секунд до удару. "Пежо" з жінкою за кермом рухалося на зелене світло.

Зауважимо, що того ж дня, 13 жовтня, трапилися ще дві резонансні ДТП:



► На Кіровоградщині джип злетів з моста і потрапив під потяг.

► Та у Києві жінка кинулася під колеса маршрутки.