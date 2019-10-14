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      З'явилося відео моторошної ДТП у Києві з машиною швидкої допомоги

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      Моторошна ДТП зі "швидкою"
      Моторошна ДТП зі "швидкою" / "Київ Оперативний"

      Аварія сталася в Києві ввечері 13 жовтня. На перехресті бульвару Перова й проспекту Ватутіна автомобіль врізався у "швидку" на шаленій швидкості. Загинули водій та лікар, ще 5 людей – травмовані.

      У авто, що спричинило ДТП, за кермом була жінка, а пасажирами – двоє дітей. Машина швидкої допомоги перевозила хвору дитину.

      Детальніше: Жахлива ДТП зі "швидкою" у Києві: дві людини загинуло, 5 постраждалих – фото, відео 

      Дивіться відео ДТП, опубліковане в телеграм-каналі "Київ Оперативний":

      Свідки аварії розповіли, що водій "швидкої" увімкнув сирену лише за кілька секунд до удару. "Пежо" з жінкою за кермом рухалося на зелене світло.

      Зауважимо, що того ж дня, 13 жовтня, трапилися ще дві резонансні ДТП:

      ► На Кіровоградщині джип злетів з моста і потрапив під потяг.
      ► Та у Києві жінка кинулася під колеса маршрутки.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини Києва Жертви Аварії та ДТП
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