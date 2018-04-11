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З'явилося відео, на якому наречений вагітної Хлої Кардашян цілується з іншими жінками

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Трістан Томпсон зраджує Хлої Кардашян
Трістан Томпсон зраджує Хлої Кардашян / Фото з відкритих джерел

Вагітна Хлоя Кардашян, яка часто публікує ніжні фото з батьком майбутньої дитини Трістаном Томпсоном, здається не все знає про життя свого коханого, адже в мережі появилося відео, на якому він розважається з іншими жінками.

На відео, яке потрапило в мережу бойфренд Хлої розважається в нічному клубі з жінками, коли Хлоя була на третьому місяці вагітності, повідомляє портал TMZ.

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Трістан Томпсон та Хлоя Кардашян

На відео можна побачити, як одну з жінок Трістан цілує в губи, іншу – в груди.

Дивіться відео Трістан Томпсон зраджує Хлої Кардашян

Також в мережі появилося відео, на якому Трістана заскочили у нічному клубі разом з невідомою брюнеткою. Після вечірки Томпсон поїхав з нею до готелю, де вони пробули разом до ранку.

Поки Хлоя на ці повідомлення ніяк не відреагувала, однак це зробила колишня дівчина Трістана Томпсона Джордан Крейг. Її він покинув, коли дівчина була вагітною.


Джордан Крейг

"Якщо ви поважаєте себе та інших, ви ніколи не зробите когось нещасним і не будете зрадженими іншими людьми. Бажаю всім добра", – написала вона.

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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