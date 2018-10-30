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      З'явилося відео падіння вертольота президента "Лестера"

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      Відео падіння гелікоптера президента "Лестеру"
      Відео падіння гелікоптера президента "Лестеру"

      У мережі опублікували відео аварії вертольота президента "Лестера" Вішая Шрівадданапрабхі.

      Нагадаємо, що тайський мільярдер та власник англійського футбольного клубу "Лестер" Вішай Шрівадданапрабха загинув внаслідок падіння гелікоптера. Це сталося одразу після футбольного матчу поблизу стадіону.

      Читайте також: Офіційно: мільярдер Вішаї Шрівадданапрабха загинув внаслідок падіння гелікоптера

      Варто зазначити, що на матчі "Лестера" мільярдер неодмінно прибував на гелікоптері Augusta Westland AW-169, який коштує 3 мільйони доларів. Вертоліт сідав у центрі поля. І з центру поля забирав власника футбольного клубу після матчу.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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