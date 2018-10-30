З'явилося відео падіння вертольота президента "Лестера"

У мережі опублікували відео аварії вертольота президента "Лестера" Вішая Шрівадданапрабхі.

Нагадаємо, що тайський мільярдер та власник англійського футбольного клубу "Лестер" Вішай Шрівадданапрабха загинув внаслідок падіння гелікоптера. Це сталося одразу після футбольного матчу поблизу стадіону.

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Варто зазначити, що на матчі "Лестера" мільярдер неодмінно прибував на гелікоптері Augusta Westland AW-169, який коштує 3 мільйони доларів. Вертоліт сідав у центрі поля. І з центру поля забирав власника футбольного клубу після матчу.

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