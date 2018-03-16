З’явилося відео використання так званого "прапора ДНР" на матчі "Рома" – "Шахтар" в Італії

У вівторок, 13 березня, донецький "Шахтар" грав у Римі матчі-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Роми". Під час цього матчу фанати італійської команди вивісили прапор бойовиків.

Варто зазначити, що використання заборонених символів, у том числі незаконних збройних формувань, заборонено під час спортивних подій. Відтак на "Рому", як господаря матчу, мали б очікувати дисциплінарні санкції.

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Для прикладу, "Арену Львів" позбавили права приймати матчі під егідою ФІФА на чотири роки, після того, як 27 вересня 2013 року дисциплінарний комітет ФІФА ухвалив рішення про дискваліфікацію стадіону. Воно розповсюджувалося до кінця кваліфікаційного відбору на ЧС-2018. Таке рішення було прийнято на підставі доповіді FARE (Football Against Racism in Europe, Футбол проти расизму в Європі) про використання на матчі фаєрів, демонстрації прапорів дивізії СС "Галичина", а також нацистського привітання.

Однак попри наявність використання символіки проросійських бойовиків, Дисциплінарний комітет УЄФА вирішив усе ж не відкривати справу за фактом розмахування політичною символікою незаконного угрупування у секторі вболівальників Роми, повідомляє "Футбол24".

При цьому в УЄФА відкрили дві справи після цієї гри. Однак з них – сутички форварда "Шахтаря" Факундо Феррейри з болбоєм, друга – факт запалювання піротехніки на "Стадіо Олімпіко".

Нагадаємо, "Шахтар" мінімально програв "Ромі" та вилетів з Ліги чемпіонів сезону 2017/2018.



До слова, росіяни вдалися до провокації з прапором під час Паралімпіади-2018.