З'явилося відео з місця екологічної катастрофи у Криму: шокуючі кадри
У мережі опублікували відео з кислотовідстійника заводу "Кримський Титан", що розташовується у районі Армянська в окупованому Криму. На кадрах, зокрема, можна побачити масштаби та наслідки викиду хімічної речовини.
Відповідне відео оприлюднив користувач Rig Sec у своєму Twitter.
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"Ласкаво просимо до рідної гавані. Крим", – зазначив він у підписі до ролика.
Так, на кадрах блогер зазначає, що ґрунт сильно висох.
Крім того, за його словами, тут спостерігається рекордно високий рівень сірки, яка раніше не виділялася в таких обсягах.
На відео також видно траву бурого кольору.
Нагадаємо, раніше 24 Канал повідомляв, що жителі Армянська в окупованому Криму почали скаржитися на невідомі викиди в атмосферу, після яких у людей почалася алергічна реакція, а металеві предмети в будинках і квартирах за ніч вкрилися липкою іржею.