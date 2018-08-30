З'явилося відео з місця екологічної катастрофи у Криму: шокуючі кадри

У мережі опублікували відео з кислотовідстійника заводу "Кримський Титан", що розташовується у районі Армянська в окупованому Криму. На кадрах, зокрема, можна побачити масштаби та наслідки викиду хімічної речовини.

Відповідне відео оприлюднив користувач Rig Sec у своєму Twitter.

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"Ласкаво просимо до рідної гавані. Крим", – зазначив він у підписі до ролика.

Так, на кадрах блогер зазначає, що ґрунт сильно висох.

Крім того, за його словами, тут спостерігається рекордно високий рівень сірки, яка раніше не виділялася в таких обсягах.

На відео також видно траву бурого кольору.

Добро пожаловать в родную гавань. Крым. Пиздец. pic.twitter.com/xslc63JMtY — Rig Sec (@Rigsector) 30 August 2018

Нагадаємо, раніше 24 Канал повідомляв, що жителі Армянська в окупованому Криму почали скаржитися на невідомі викиди в атмосферу, після яких у людей почалася алергічна реакція, а металеві предмети в будинках і квартирах за ніч вкрилися липкою іржею.