01:21
31 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
26°C 12°C
  • субота
    28°C 15°C
  • неділя
    31°C 16°C
  • понеділок
    31°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лакшері корито для Путіна. Прокляття російської еліти
Вєсті Кремля
21:49, 30 серпня
Вєсті.UA. Дзьоб і крила Мосійчука. Музичний критик Добкін
Вєсті.UA
20:11, 30 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

З'явилося відео з місця екологічної катастрофи у Криму: шокуючі кадри

100 Читать новость на русском
Екологічне лихо у Криму: опубліковано відео масштабів катастрофи
Екологічне лихо у Криму: опубліковано відео масштабів катастрофи / Соцмережі

У мережі опублікували відео з кислотовідстійника заводу "Кримський Титан", що розташовується у районі Армянська в окупованому Криму. На кадрах, зокрема, можна побачити масштаби та наслідки викиду хімічної речовини.

Відповідне відео оприлюднив користувач Rig Sec у своєму Twitter.

Читайте також: Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення

"Ласкаво просимо до рідної гавані. Крим", – зазначив він у підписі до ролика.

Так, на кадрах блогер зазначає, що ґрунт сильно висох.

Крім того, за його словами, тут спостерігається рекордно високий рівень сірки, яка раніше не виділялася в таких обсягах.

На відео також видно траву бурого кольору.

Нагадаємо, раніше 24 Канал повідомляв, що жителі Армянська в окупованому Криму почали скаржитися на невідомі викиди в атмосферу, після яких у людей почалася алергічна реакція, а металеві предмети в будинках і квартирах за ніч вкрилися липкою іржею.

Теги: Новини Криму Анексія Криму Екологія Катастрофа Надзвичайні ситуації Новини України
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 30 серпня: Смерть Кобзона, суперечка Порошенка і Путіна у 2015
30 серпня, 22:00 Головні новини 30 серпня: Смерть Кобзона, суперечка Порошенка і Путіна у 2015
Справжній геноцид: жителі окупованого Армянська повільно помиратимуть
30 серпня, 22:00 Справжній геноцид: жителі окупованого Армянська повільно помиратимуть
Олексій Чибісов
Найкращі смартфони серпня – рейтинг Техно 24
30 серпня, 21:05 Найкращі смартфони серпня – рейтинг Техно 24
Під Львовом відгримів Zaxidfest – свято, що завжди з тобою
30 серпня, 20:00 Під Львовом відгримів Zaxidfest – свято, що завжди з тобою
Від Заходу до Сходу: які загрози несуть чергові військові навчання Росії
30 серпня, 19:01 Від Заходу до Сходу: які загрози несуть чергові військові навчання Росії
Інна Жолобович
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Українські військові могли утримувати Іловайськ у 2014-му не один тиждень, – Муженко
30 серпня , 20:23
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Україна - Північна Ірландія: хто під загрозою дискваліфікації
 16 червня 2016 , 10:04
Президент Барселони назвав Мессі, Хаві та Іньєсту великою проблемою каталонського клубу
 30 липня 2017 , 19:35
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук