З'явилося запальне промо-відео Матчу Зірок Суперліги-2019

Федерація баскетболу України опублікувала промо-ролик до матчу Зірок Суперліги-2019. Матч пройде 26 січня у Запоріжжі у форматі зустрічі збірної українців проти збірної легіонерів чемпіонату України.

Голосування за стартові п'ятірки продовжиться на сайті ФБУ до 26 січня.

Читайте також: "Хімік" мінімально переміг "Дніпро" у драматичній битві лідерів чемпіонату: відео

На цей момент серед всіх гравців Суперліги в голосуванні лідирує захисник "Дніпра" Олександр Мішула, який отримав 34% від усіх голосів на своїй позиції.

Другу п’ятірку визначатимуть тренери Суперліги, ще по два гравці у збірні оберуть організатори Матчу зірок (ФБУ). Також організатори назвуть і тренерський склад команд, а головним чинником при визначенні тренерів стане турнірне становище їх команд у чемпіонаті України.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram