З'явиться фонтан і каток: Roshen виділить понад 160 мільйонів на реконструкцію фабрики

Корпорація Roshen виділить 160,4 мільйонів гривень на другий етап реконструкції київської кондитерської фабрики. Кошти будуть використані на благоустрій та озеленення території з облаштуванням фонтану на території фабрики "Рошен".

Про це повідомило інформаційне агенство "Інтерфакс".

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Як зазначається, компанія "Рошен" у 2018 році заявляла про інвестування 90 мільйонів гривень на створення громадського простору на території фабрики. Умовна назва проекту реконструкції – "Рошен Плаза".

Спочатку зроблять демонстраційний центр з лінією виробництва шоколаду та відкриють безкоштовний сезонний каток площею понад 2 тисяч метрів квадратних. Вже у 2019 році установлять динамічний фонтану і створять світло-музичне шоу. Роботи із реконструкції, імовірно, завершать до 2020 року.

Також на території фабрики залишиться частина виробничих приміщень, в одному з корпусів буде офіс компанії.

Зазначимо, що корпорація "Рошен" входить до топ-30 найбільших виробників кондитерських виробів в світі. Мережа фірмових магазин Roshen в Україні налічує 50 магазинів в п'яти регіонах України.