З’явився новий перелік безкоштовних послуг сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів

З 1 липня вводиться новий список безкоштовних послуг, які українці можуть отримувати від сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що всі перелічені нижче послуги є на 100% безоплатними для кожного пацієнта.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

"Починає діяти новий список послуг первинної медичної допомоги – обов’язковий для виконання всіма закладами первинної медичної допомоги, незалежно від моделі фінансування", – наголошується у повідомленні.

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Так, сімейні лікарі, терапевти та педіатри спостерігатимуть за станом здоров’я пацієнта, ставитимуть діагнози та лікуватимуть найпоширеніші хвороби, травми, отруєння. За потреби сімейний лікар дасть направлення до фахівця вторинної чи третинної допомоги – лора, ендокринолога, хірурга тощо – чи консультуватиметься з ним щодо лікування.

Терапевти, педіатри та сімейні лікарі вестимуть пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами. Сімейний лікар може вести пацієнтів будь-якого віку, педіатр – дітей від народження і до 18 років, а терапевт – від 18 років і старше.

На рівні первинної медичної допомоги до безкоштовного пакету послуг входять такі аналізи і дослідження:

Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою

Загальний аналіз сечі

Глюкоза крові

Загальний холестерин

Вимірювання артеріального тиску

Електрокардіограма

Вимірювання ваги, зросту, окружності талії

Швидкий тест на вагітність

Швидкий тест на тропонін

Швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити

Інші дослідження та аналізи виконуються за направленням лікаря у закладах спеціалізованої допомоги.

Сімейний лікар або терапевт за бажання вагітної може вести неускладнену вагітність. Лікар може взяти вагітну на облік до 12 тижнів. Коли є необхідність або вимагає протокол, він скерує вагітну до акушера-гінеколога. Також лікар первинки розповість, як діяти вагітній і дорослим членам родини, що проживають із нею, при наближенні пологів. У потрібний час скерує до пологового будинку.

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Після народження дитини педіатр або сімейний лікар має проводити планові обов’язкові огляди, навіть коли дитина здорова: 10 оглядів лікаря і 6 оглядів медсестри у перший рік, 2 огляди у другий і 1 огляд у третій.

Сімейний лікар повинен також слідкувати за вакцинацією дитини і дорослого за календарем щеплень. Держава закуповує вакцини проти туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюку, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту.

Також новий порядок надання первинної медичної допомоги передбачає профілактичні огляди та аналізи для груп ризику семи захворювань.

Так, щороку: цукровий діабет: 45 років і старші, всі – при факторах ризику; ВІЛ: 14 років і старші; туберкульоз: всі – при факторах ризику.

Раз на два роки: рак молочної залози: 50-69 років, з 40 – при факторах ризику.

Раз на 1-2 роки, залежно від факторів ризику: гіпертонічна хвороба та інші серцево-судинні захворювання – жінки 50 років і старші, чоловіки 40 років і старші; колоректальний рак: жінки і чоловіки старші 50 років; рак передміхурової залози: з 40 років залежно від ризику.

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У МОЗ наголосили, що рецепти на ліки, зокрема за програмою "Доступні ліки", також виписуватиме ваш лікар. Він самостійно визначатиме необхідність візиту додому до пацієнта, залежно від медичних показів.

Лікар може дати поради щодо полегшення стану телефоном, а пізніше, під час прийому у закладі, направити на аналізи та дослідження, уточнити діагноз та призначити необхідне лікування. Ваш лікар також може викликати екстрену допомогу до хворого, якщо буде така необхідність,

– пояснили в МОЗ.

Невідкладна допомога при гострих станах і раптовому погіршенні стану здоров'я надаватиметься у медичному закладі.