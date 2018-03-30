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З’явився новий вірус, що може зламати смартфони

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З’явився новий вірус, що може зламати смартфони
З’явився новий вірус, що може зламати смартфони / Фото з відкритих джерел

З’явився вірус HiddenMiner, який може вивести смартфони через постійне використання для майнінгу криптовалют.

До такого висновку дійшли дослідники компанії Trend Micro.

HiddenMiner виявили всередині додатків, які поширювалися через сторонні магазини.

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Шкідливе програмне забезпечення обманює користувачів, змушуючи їх дати програмі доступ до облікового запису адміністратора. Після цього додаток приховує свою іконку в меню, а потім запускає майнер Monero, який постійно працює у фоновому режимі.

Більше того, програма може блокувати пристрій у тих випадках, коли власник намагається змінити налаштування додатку.

При цьому додаток буде майнити криптовалюту до тих пір, поки ресурси пристрою повністю не вичерпають себе.

Єдиний спосіб здихатися вірусу – перезавантажити телефон в безпечному режимі і видалити обліковий запис адміністратора з зараженим додатком.

Теги: Техно Криптовалюта Біткойн Смартфони
Джерело: 24 Канал
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