З'явився офіційний трейлер фільму "Людина з табуретом"

Як дійти з табуретом від київської кухні на край світу? І як потім омріяна Вогняна Земля обернулася для головного героя Україною, що палає в війні.

"Людина з табуретом" – фільм про подорож довжиною в життя.

У всякої гри свої правила. У цій стрічці показано подорож-гру до Тихого океану, що тривала рік. Її правила вигадав у 2004 році режисер Леонід Кантер: донести 4 кухонні табурети до 4-х океанів, без грошей, але з камерами в руках, з піснями й виставами про любов та Україну. В останню експедицію тривалістю в рік пішло 20 учасників. Серед них ініціатор експедиції – Леонід Кантер із дружиною та донькою.

Унікальні кадри епізодів життя індіанців на карибських островах, бандитських латиноамериканських мегаполісів, вуличні вистави на майданах і палубах кораблів, перипетії між мандрівниками, пейзажі Амазонки та Патаґонії...

Ця стрічка мала розповісти про шалені мандри Леоніда Кантера, але сценарій змінило саме життя, а точніше – смерть героя. Довести всім, що неможливе можливо, а мрії здійсненні. Створити власну "країну мрій", але випалити надію в боротьбі за Україну. Яку подорож найшаленіший мрійник вирішив здійснити останньою?

І як не втратити світло й тепло, коли зникає вогонь..

17 серпня успішно завершилась кампанія фільму "Людина з Табуретом" на краудфандинговій платформі Спільнокошт. Згодом виробництво фільму також підтримав Український культурний фонд.

Наразі робота над фільмом іще триває, але фільм неодмінно вийде на екрани кінотеатрів уже цієї зими.

Команда фільму:

Режисер – Ярослав Попов;

Продюсер – Катерина Мізіна;

Графічне оформлення – студія RIDNI Animation;

Музика – OY Sound System, Balaklava Blues, Freel та Едуард Приступа;

Звук – KWA Sound Production, Сергій Авдєєв.