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      З'явився офіційний трейлер фільму "Людина з табуретом"

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      З'явився офіційний трейлер фільму "Людина з табуретом"

      Як дійти з табуретом від київської кухні на край світу? І як потім омріяна Вогняна Земля обернулася для головного героя Україною, що палає в війні.

      "Людина з табуретом" – фільм про подорож довжиною в життя.

      У всякої гри свої правила. У цій стрічці показано подорож-гру до Тихого океану, що тривала рік. Її правила вигадав у 2004 році режисер Леонід Кантер: донести 4 кухонні табурети до 4-х океанів, без грошей, але з камерами в руках, з піснями й виставами про любов та Україну. В останню експедицію тривалістю в рік пішло 20 учасників. Серед них ініціатор експедиції – Леонід Кантер із дружиною та донькою.

      Унікальні кадри епізодів життя індіанців на карибських островах, бандитських латиноамериканських мегаполісів, вуличні вистави на майданах і палубах кораблів, перипетії між мандрівниками, пейзажі Амазонки та Патаґонії...

      Ця стрічка мала розповісти про шалені мандри Леоніда Кантера, але сценарій змінило саме життя, а точніше – смерть героя. Довести всім, що неможливе можливо, а мрії здійсненні. Створити власну "країну мрій", але випалити надію в боротьбі за Україну. Яку подорож найшаленіший мрійник вирішив здійснити останньою?

      І як не втратити світло й тепло, коли зникає вогонь..

      17 серпня успішно завершилась кампанія фільму "Людина з Табуретом" на краудфандинговій платформі Спільнокошт. Згодом виробництво фільму також підтримав Український культурний фонд.

      Наразі робота над фільмом іще триває, але фільм неодмінно вийде на екрани кінотеатрів уже цієї зими.

      Команда фільму:

      Режисер – Ярослав Попов;
      Продюсер – Катерина Мізіна;
      Графічне оформлення – студія RIDNI Animation;
      Музика – OY Sound System, Balaklava Blues, Freel та Едуард Приступа;
      Звук – KWA Sound Production, Сергій Авдєєв.

      Теги: Новини України Кіно
      Джерело: 24 Канал
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