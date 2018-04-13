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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

З’явився повний список санкцій, які Росія хоче ввести проти США

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До Держдуми внесений законопроект про санкції проти США
До Держдуми внесений законопроект про санкції проти США / Фото з вільних мереж

Спікер Держдуми Росії В’ячеслав Володін і керівники всіх фракцій внесли законопроект про заходи Росії у відповідь на санкції США. Відповідний документ має назву "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії Сполучених Штатів Америки та (або) інших іноземних держав".

Про це повідомляє "РБК".

За словами Володіна, законопроект був розроблений парламентаріями "як дзеркальні заходи на виклики США і їхніх посадових осіб у вигляді недружніх і неконструктивних дій, введення санкцій проти Російської Федерації в цілому, так і її громадян і юридичних осіб".

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Так, законопроект передбачає вживання наступних заходів, що стосуються послуг і товарів зі США:

заборона або обмеження імпорту сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства;

заборона або обмеження імпорту алкогольної і тютюнової продукції;

заборона або обмеження імпорту ліків, за винятком тих, чиї аналоги не виробляються в Росії;

заборона або обмеження експорту продукції та обладнання з рідкісноземельних металів;

заборона державних і муніципальних закупівель технологічного обладнання та програмного забезпечення;

вичерпання виключного права на товарні знаки щодо товарів, правовласниками яких є громадяни США;

заборона на залучення висококваліфікованих фахівців;

підвищення зборів на аеронавігаційне обслуговування повітряних суден, які здійснюють діяльність з перевезення вантажів і використовують повітряний простір Росії.

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Документ також передбачає припинення або призупинення міжнародної співпраці Росії і російських юридичних осіб зі США і організаціями, "у капіталі яких прямо або побічно, в тому числі через третіх осіб (більше 25% у капіталі), беруть участь організації, що перебувають під юрисдикцією США", у наступних галузях: атомна промисловість, авіабудування, ракетно-рухова промисловість, консалтингові, аудиторські та юридичні послуги.

Цим же організаціям буде заборонено брати участь у продажі федерального майна і приватизації.

У тексті документа також мовиться, що уряд Росії отримає право розширити перелік послуг і товарів, які потраплять під обмеження. Російська влада зможе також скласти список громадян США, яким буде заборонений в'їзд на територію РФ.

Теги: Новини політики Новини Росії Санкції Новини США
Джерело: 24 Канал
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