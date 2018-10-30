"З’являється все більше ракет": у НАТО закликали Кремль припинити порушення ракетного договору

Москва повинна дотримуватися умов Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Розробка Росією нових ракет викликає серйозну стурбованість країн НАТО.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише DW.

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Столтенберг наголошує, що одна із основних проблем ракетного договору – розробка Росією нових ракет.

Жоден договір не може бути ефективним, якщо його дотримується лише одна сторона,

– сказав він.

Він наголосив, що всі країни НАТО висловили стурбованість у зв'язку з новими російськими ракетами, оскільки це озброєння є небезпекою для ракетного договору.

"У Європі немає нових американських ракет, зате з'являється все більше російських, здатних стати носіями ядерних боєголовок", – нагадав Столтенберг.

Генсек також зазначає, що в альянсі "не хочуть нової холодної війни з Росією", тому працюватимуть над відновленням комунікації із Москвою:

Ми не хочемо нової холодної війни і нової гонки озброєнь, тому нам слід працювати над покращенням взаємин з Росією,

– заявив він.

Проте, за його словами, навіть без такого "покращення" альянсу доведеться регулювати складні стоскунки із Кремлем. Це передбачає "більше військового контингенту, більше навчань, більш напружену обстановку".

Нагадаємо, 20 жовтня Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче розірвати з Росією договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. За його словами, саме Кремль порушив умови цієї угоди. У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви, "діють незграбно та грубо", відтак їм доведеться вжити заходи "військово-технічного характеру", якщо США все ж ухвалять це рішення.

Про який договір йдеться?Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.



Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати і розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) та малої (від 500 до 1000 км) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.