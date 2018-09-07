З'їзд хасидів на святкування Єврейського нового року: прибуло вже понад 10 тисяч іудеїв

До України прибули вже понад десять тисяч хасидів. Спеціально для іудеїв в аеропорту "Бориспіль" відкрили термінал Б. Саме туди скеровують усі рейси з Тель-Авіва.

Десятки тисяч іудеїв їдуть до України на святкування свого нового року Рош Гашана.

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Гості з журналістами говорять не охоче. Частина з них, щойно потрапляють на територію аеропорту – починають молитися. Та є і менш традиційні іудеї. Серед прибулих, традиційно, немає жінок. Татусі везуть свої синів, або ж їдуть компанії друзів.



Для іудеїв в аеропорту "Бориспіль" відкрили термінал Б

Загалом, за даними посольства, цього року в Умані очікується до вісімдесяти тисяч хасидів-туристів. Святкувати почнуть в ніч з суботи на неділю, тож найбільше літаків прилетить саме сьогодні.

7 вересня скасували три рейси. Ми очікуємо загалом близько 100 рейсів – це приліт і виліт. Сьогодні піковий день,

– сказав начальник комплексу АТЗ та НО аеропорту "Бориспіль" Віталій Портянко.

Нагадаємо, паломники-хасиди, які прибули до Умані на святкування Рош Гашана – єврейського нового року – вивісили на вулицях міста великий плакат з текстом "Умань любить Трампа".