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З'їзд хасидів на святкування Єврейського нового року: прибуло вже понад 10 тисяч іудеїв

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З'їзд хасидів на святкування Єврейського Нового року
З'їзд хасидів на святкування Єврейського Нового року / 24 канал

До України прибули вже понад десять тисяч хасидів. Спеціально для іудеїв в аеропорту "Бориспіль" відкрили термінал Б. Саме туди скеровують усі рейси з Тель-Авіва.

Десятки тисяч іудеїв їдуть до України на святкування свого нового року Рош Гашана.

Читайте також: Рош Гашана, або Єврейський новий рік та інші традиції юдеїв в Україні

Гості з журналістами говорять не охоче. Частина з них, щойно потрапляють на територію аеропорту – починають молитися. Та є і менш традиційні іудеї. Серед прибулих, традиційно, немає жінок. Татусі везуть свої синів, або ж їдуть компанії друзів.

Для іудеїв в аеропорту
Для іудеїв в аеропорту "Бориспіль" відкрили термінал Б

Загалом, за даними посольства, цього року в Умані очікується до вісімдесяти тисяч хасидів-туристів. Святкувати почнуть в ніч з суботи на неділю, тож найбільше літаків прилетить саме сьогодні.

7 вересня скасували три рейси. Ми очікуємо загалом близько 100 рейсів – це приліт і виліт. Сьогодні піковий день,
– сказав начальник комплексу АТЗ та НО аеропорту "Бориспіль" Віталій Портянко.

Нагадаємо, паломники-хасиди, які прибули до Умані на святкування Рош Гашана – єврейського нового року – вивісили на вулицях міста великий плакат з текстом "Умань любить Трампа".

Теги: Новини України Хасиди в Умані євреї релігія
Джерело: 24 канал
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