Зйомки "Месники: Війна нескінченності" офіційно завершились: яскраві фото закулісся

Компанія Marvel повністю завершила знімальний процес довгоочікуваного фільму "Месники: Війна нескінченності", де всі герої кіновсесвіту об’єднаються в боротьбі з головним ворогом – Таносом.

Про завершення зйомок повідомили режисери блокбастера – брати Руссо – на своїй офіційній сторінці в Instagram. Подію вони відзначили величезним тортом, прикрашений фігуркою Таноса і каменем нескінченності, а платформу, на якій стоїть головний лиходій, тримають кілька Месників – Чорна Вдова, Віжн і Чорна Пантера.

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Wrap cake. Допис, поширений The Russo Brothers (@therussobrothers) 11 Січ 2018 р. о 1:35 PST

В мережі також з'явились кумедні та щирі фото зі знімального майданчика фільму.

Як відомо, робота над четвертою частиною почалася в серпні 2017 року. Підзаголовок фільму на даний момент не оголосили. Прем'єра "Месників: Війна нескінченності" в Україні відбудеться 3 травня 2018 року.

Нагадаємо, що фінальний трейлер кінострічки з’явився 29 листопада на офіційному Youtube-каналі Marvel. У ньому можна було побачити, як Месники, Вартові Галактики та інші супергерої всесвіту Marvel, які коли-небудь з’являлись в попередніх фільмах об'єднуються разом, щоб зіткнутися з головним ворогом Таносом. Лиходій намагатиметься зібрати камені безкінечності для рукавиці, що дозволить йому змінити реальність за своїм бажанням.