Американці зроблять для України партію бронетранспортерів Commando Strike: коли чекати на полі бою

Мова йде про постачання мобільних машин Commando Strike Force у рамках "Ініціативи допомоги безпеці України". Як пише виробник у своєму пресрелізі, угода реалізовується через рамки іноземних військових продажів Командуванням контрактів армії США на Детройтському арсеналі.

Окрім машин, законтрактовано включення в це постачання річного пакета запасних частин. Також передбачено підтримку технічного забезпечення, що підкреслює подальший акцент Вашингтона на зміцнення наземної мобільності для підрозділів українських Сил оборони.

Легкий, прудкий і добре захищений

Двовісний Commando Strike Force з колісною формулою ходової бази 4x4 має броньовану ліврею. Основана спеціалізація - місії з високою загрозою та високою мобільністю. Машина побудована на монокок V-подібного корпусу з масштабованим бронезахистом (Stanag 4569 рівня 4) від мін, саморобних вибухових пристроїв і балістичних загроз.

Всередині достатньо місця для перевезення дев'яти осіб, включно з водієм і командиром. Передбачено сім різних версій наповнення, залежно від конфігурації та операційної необхідності.

Є різні версії, але для України Textron Systems адаптує Commando під наші умови та з сучасними технічними доповненнями. Інфографіка: Авто24 за матеріалами Textron

Для будь-якого рельєфу і сезонних викликів

В моторній ніші стоїть дизельний двигун Cummins об'ємом 6,7 літра потужністю 300 кінських сил і в парі з автоматичною коробкою передач Allison. Commando Select розганяється до 105 км/год і має дальність ходу понад 600 км.

Підвіска оснащена повністю незалежними пружинами з гідравлічними амортизаторами, розробленими для витримки суворого рельєфу та міських завалів.

Центральна система надування шин (CTIS, яка дозволяє регулювати тиск повітря під час руху) та вставки run-flat (дозволяють продовжувати рух після проколу шини) забезпечують покращену мобільність у деградованих умовах, що робить її особливо зручною для динамічних фронтів, таких як у східних і південних регіонах України.

Обіцяного чекаємо три роки

Усі замовлені автівки вироблятимуся на американських підприємствах Textron упродовж трирічного періоду постачань, початкові запуски очікуються наприкінці 2026 року.

Київ отримає спецверсію Commando

Для України розробляються особливі версії. Запланована для Києва конфігурація MSFV (Mobile Strike Force Vehicle) включатиме покращену зв'язність із полем бою, зашифровані цифрові системи зв'язку та опціональну інтеграцію дистанційних бойових станцій (дистанційно керованих гарматних установок).

На озброєнні стоятимуть важкі кулемети калібру 12,7 мм або гармати калібру 30 мм, залежно від операційної ролі та місії.

Виявлені війною недоліки усунули

Хоча Пентагон не оголосив офіційно українські підрозділи, які мають отримати нові машини, військові аналітики припускають, що вони, ймовірно, посилять механізовані бригади, які діють у секторах з високим ризиком, де виживаність і мобільність мають вирішальне значення.

У попередніх умовах поля бою легкі та середньоброньовані платформи без належного захисту від вибухів зазнали значних втрат. COMMANDO Select усуває цю прогалину завдяки балансу броні, мобільності та вантажопідйомності.

Передбачено навчальний пакет

У Textron Systems підтвердили, що контракт включає індивідуальний навчальний пакет для українських сил, який охоплює навчання операторів, процедури польового технічного обслуговування та діагностику систем.

Навчання проводитиметься через поєднання програм на базі США та мобільних команд у театрі (на місці), координованих із Групою допомоги безпеці – Україна (SAG-U), підрозділом Міністерства оборони США, що підтримує доставку допомоги.

Українська версія матиме посилений бронезахист та ще ряд інновацій з напрацювань останніх років. Textron Systems

Ця структура підтримки призначена для забезпечення швидкого розгортання та безшовної інтеграції в існуючі механізовані формування України (бронетанкові підрозділи).



Натяк зроблено відвертий

Прибуття Commando Select для допомоги Києву за календарними термінами розраховане на три роки. Аналітики вбачають у цьому неафішований прогноз: війна в Україні набуває більш складної та виснажливої фази без найменших натяків завершення у найближчі два-три роки…