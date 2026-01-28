Автомобіль з аукціону: які ризики для покупця

Продаж автомобілів із боргами, заставами або іншими юридичними обтяженнями через електронні аукціони в Україні стає дедалі поширенішою практикою, у тому числі через діяльність ТЦК. Такі транспортні засоби часто реалізуються в межах виконавчих проваджень, процедур ліквідації підприємств або примусового стягнення активів. Однак після купівлі нового власника очікує обов’язковий етап — перереєстрація авто у територіальному сервісному центрі МВС.

Ключовою умовою для проведення реєстраційних дій є повне зняття всіх обмежень з транспортного засобу. Йдеться про арешти, застави, заборони на відчуження, розшук або інші записи, внесені до державних реєстрів. Навіть за наявності договору купівлі-продажу чи протоколу аукціону сервісний центр МВС не має правових підстав для перереєстрації автомобіля, якщо хоча б одне обмеження залишається активним.

Експерти наголошують, що саме цей момент найчастіше стає причиною затримок або відмов у наданні адміністративної послуги. Покупці помилково вважають, що факт придбання авто на офіційному аукціоні автоматично гарантує «чистий» юридичний статус транспортного засобу. Насправді процедура зняття обтяжень може займати додатковий час і залежить від дій державного виконавця або ліквідатора.

Перед зверненням до сервісного центру МВС рекомендовано виконати кілька обов’язкових кроків. По-перше, уважно перевірити весь пакет документів, отриманих після завершення аукціону. По-друге, переконатися, що відповідальна посадова особа офіційно зняла всі накладені обмеження. По-третє, за потреби самостійно перевірити інформацію про транспортний засіб у відкритих державних реєстрах.

Такий підхід дозволяє уникнути повторних візитів до сервісних центрів, зменшити ризик юридичних ускладнень та пришвидшити процес оформлення права власності. Для покупців автомобілів з аукціонів це особливо важливо, адже йдеться не лише про економію часу, а й про фінансову безпеку угоди.