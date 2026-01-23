Для Трампа "підігнали" нове авто: що це за машина

Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі Donald Trump пересувався на нових SUV від Cadillac, які нещодавно поповнили автопарк U.S. Secret Service. Служба офіційно підтвердила використання нових автомобілів, хоча детальні технічні характеристики не розкрила, повідомляє Reuters.

За зовнішніми ознаками йдеться про спеціально модифіковані Cadillac Escalade, адаптовані під вимоги президентської охорони. Формально це не підтверджено, однак саме такі автомобілі були помічені у кортежі президента.

До речі до кортежу Трампа деколи доєднується електромобіль

Директор Секретної служби Шон Карран заявив, що відомство «розвиває довготривале партнерство з General Motors», інтегруючи нові машини до захисного флоту.

Від Chevrolet до Cadillac

Традиційно під час поїздок без використання лімузина «The Beast» (звір) президенти США часто користуються броньованими Chevrolet Suburban. Однак ідея залучення Cadillac до президентського кортежу з’явилася після зустрічі Трампа з CEO General Motors Мері Барра у березні.

Після цієї зустрічі керівництво Секретної служби відвідало інженерні потужності GM у Воррені (штат Мічиган), де обговорювалося створення SUV нового покоління з підвищеним рівнем бронезахисту.

«The Beast» готують на майбутнє

Паралельно з оновленням кортежу у 2024 році Міністерство внутрішньої безпеки США та Секретна служба уклали з GM контракт на 14,8 млн доларів на розробку наступного покоління президентського лімузина, відомого під неофіційною назвою «The Beast». Загальна вартість програми до 2029 року може сягнути 40,8 млн доларів.

У серпні контракт було розширено ще на 13,5 млн доларів, що свідчить про активну фазу робіт над новим броньованим флагманом президентського автопарку.

Стандартний Cadillac Escalade

Проблеми і в небі

Оновлення торкнулося не лише наземного транспорту. Під час поїздки до Давоса Трампу довелося тимчасово пересісти з Boeing 747 на менший Boeing 757 через незначну електричну несправність.

Тим часом ВПС США підтверджують, що президент отримає новий літак уже влітку 2026 року. Йдеться про тимчасове рішення: у травні Трамп прийняв розкішний Boeing 747, переданий урядом Катару, який наразі проходить глибоку модернізацію та дооснащення системами безпеки. Вартість переобладнання оцінюється у сотні мільйонів доларів.

Також цікаво у Трампа навіть гольф-кар броньований

Основна ж програма з постачання двох нових літаків Air Force One від Boeing знову зазнала затримок. За останніми даними, перший із них буде готовий не раніше середини 2028 року, що стало черговим зсувом графіка.

Що це означає

Для автосвіту ця історія цікава не лише політичним контекстом. Вона показує, як Cadillac дедалі глибше інтегрується в сегмент спецтехніки найвищого рівня, поступово витісняючи традиційні рішення на базі Chevrolet. Фактично бренд повертає собі статус не просто люксового, а державного символу на колесах.