До зустрічі вдома: безпечна швидкість, дистанція та уважність бережуть життя

Ви їдете звичним маршрутом. Попереду – інший автомобіль, позаду - решта потоку. Раптом спалахують стоп-сигнали, і машина перед вами різко сповільнюється.

У цей момент потрібно помітити небезпеку, оцінити її та натиснути на гальма. Але навіть після цього автомобіль не зупиниться миттєво. Чи вистачить відстані до машини попереду, залежить від швидкості, вашої реакції, стану покриття, шин та гальм.

Саме тому запитання «Чи встигну я зупинитися?» варто ставити собі завчасно - ще тоді, коли рух здається цілком спокійним.

Обирати безпечну швидкість і своєчасно реагувати на небезпеку – обов’язок водія, передбачений пунктами 12.1 та 12.3 Правил дорожнього руху України. Швидкість потрібно обирати в установлених межах, враховуючи дорожню обстановку, особливості вантажу та стан транспортного засобу.

Якщо виникла небезпека чи перешкода, яку водій об’єктивно спроможний виявити, потрібно негайно зменшувати швидкість аж до зупинки або безпечно об’їхати перешкоду.

Стоп-сигнали попереду: чому важливий запас простору

Водій автомобіля попереду може загальмувати через пішохода, перешкоду, затор або небезпечну ситуацію, якої ви ще не бачите. Рухаючись надто близько, ви залишаєте собі менше часу на реагування.

Безпечна дистанція має давати змогу уникнути зіткнення, якщо транспортний засіб попереду раптово загальмує або зупиниться, без необхідності виконувати маневр. Це визначення наведене в пункті 1.10 ПДР.

Обов’язок дотримуватися безпечної дистанції та інтервалу встановлений пунктом 13.1 ПДР. Фото Magnific

Не варто розраховувати, що в останню мить вдасться уникнути зіткнення різким перестроюванням. У сусідній смузі або на узбіччі можуть перебувати інші автомобілі, велосипедисти чи пішоходи. Запас відстані попереду потрібен, щоб мати можливість загальмувати у своїй смузі.

«Обираючи дистанцію, подумайте: якщо автомобіль попереду зараз різко загальмує, чи матимете ви достатньо часу та простору, щоб зупинитися? Враховуйте швидкість, видимість, стан дороги й власного автомобіля. Під час дощу, на слизькому покритті або за поганої видимості потрібно завчасно знижувати швидкість і збільшувати дистанцію. Не покладайтеся лише на досвід чи електронні системи допомоги», - звертають увагу в Патрульній поліції.

Автомобіль продовжує рухатися, поки ви реагуєте

Щоб зрозуміти, скільки простору потрібно для зупинки, важливо розрізняти два поняття.

Гальмівний шлях - відстань, яку автомобіль проходить під час екстреного гальмування від початку впливу на педаль гальма до зупинки. Саме термін «гальмовий шлях» використано в пункті 1.10 ПДР.

- відстань, яку автомобіль проходить під час екстреного гальмування від початку впливу на педаль гальма до зупинки. Саме термін «гальмовий шлях» використано в пункті 1.10 ПДР. Шлях зупинки - загальна відстань, яку автомобіль проходить від моменту, коли водій помітив небезпеку, до повної зупинки. Він охоплює шлях за час реакції водія, спрацювання гальмівної системи та власне гальмування.









Ці відстані показують, скільки метрів автомобіль долає за секунду, і не є нормативом безпечної дистанції.

Якщо водій відволікся на телефон, перевів погляд на екран або через втому пізніше помітив небезпеку, автомобіль за цей час продовжує наближатися до перешкоди.

Що змінюють зайві 10–20 кілометрів на годину

Що вища швидкість, то більшу відстань автомобіль долає, поки водій помічає небезпеку та реагує.

За швидкості 50 км/год за одну секунду машина проїжджає приблизно 14 метрів, а за 70 км/год - уже понад 19 метрів. І це ще до початку гальмування.

Після натискання на педаль гальм автомобілю також потрібна відстань для зупинки. Вона залежить від квадрату швидкості, стану шин і гальм, дорожнього покриття та ухилу дороги.

Саме тому універсальної кількості метрів, якої вистачить для зупинки за будь-яких умов, немає. Знижуючи швидкість і збільшуючи дистанцію, ви залишаєте собі більше можливостей уникнути зіткнення.

Мокра дорога потребує іншої швидкості

Після дощу стан дороги може вимагати зовсім іншого темпу руху. Вода, мокре листя, сніг та ожеледиця погіршують умови для гальмування.

Патрульна поліція рекомендує враховувати погоду й стан покриття: за несприятливих умов гальмівний шлях збільшується, тому дистанцію та інтервал між транспортними засобами потрібно збільшувати.

Знак обмеження швидкості не означає, що зазначена на ньому швидкість буде безпечною за будь-яких обставин. За поганої видимості, на слизькій ділянці або поблизу місця, де можуть з’явитися люди, потрібно сповільнитися завчасно.

Під час дощу, заметілі чи туману звичну швидкість зменшуйте в піврота-два рази. Фото Magnific

У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості швидкість має дозволяти зупинитися в межах видимості дороги - це вимога пункту 12.2 ПДР.

Значення має й стан автомобіля: відповідність шин сезону та їхній стан, справність гальм, освітлення та склоочисників.

Як залишити собі можливість зупинитися

Під час руху дотримуйтеся кількох простих правил:

Стежте за дорожньою ситуацією. Звертайте увагу на світлофори, переходи, зміни швидкості потоку та можливі перешкоди.

Звертайте увагу на світлофори, переходи, зміни швидкості потоку та можливі перешкоди. Збільшуйте дистанцію, коли умови погіршуються. Дощ, туман, темрява та слизьке покриття потребують більшого запасу відстані.

Дощ, туман, темрява та слизьке покриття потребують більшого запасу відстані. Якщо перед вами перестроївся інший автомобіль, відновіть безпечну дистанцію. Плавно зменште швидкість, щойно це буде безпечно.

Плавно зменште швидкість, щойно це буде безпечно. Не відволікайтеся на телефон. Під час руху заборонено користуватися засобами зв’язку, тримаючи їх у руці, - пункт 2.9 «д» ПДР. Щоб прочитати повідомлення чи знайти потрібний контакт, зупиніться в дозволеному й безпечному місці.

Під час руху заборонено користуватися засобами зв’язку, тримаючи їх у руці, - пункт 2.9 «д» ПДР. Щоб прочитати повідомлення чи знайти потрібний контакт, зупиніться в дозволеному й безпечному місці. Знижуйте швидкість завчасно, ще до наближення до небезпечної ділянки. Залишайте час для оцінки ситуації та гальмування.

Залишайте час для оцінки ситуації та гальмування. Не продовжуйте рух у стомленому стані. Зупиніться для відпочинку в безпечному місці. Заборона керування у стомленому стані передбачена пунктом 2.9 «б» ПДР.

Якщо попереду вже різко гальмують

Припиніть прискорення та негайно починайте гальмування відповідно до ситуації. Утримуйте контроль над автомобілем, уникайте різких неперевірених маневрів.

Будь-яка зміна напрямку руху має бути безпечною для інших учасників - це передбачає пункт 10.1 ПДР.

У такій ситуації особливо відчутна користь рішень, ухвалених раніше: обраної швидкості, залишеної дистанції та уваги до дороги.

Велосипеди та електросамокати: залишайте простір для безпеки

Велосипедисти та люди на електросамокатах також можуть раптово сповільнитися або зупинитися - через вибоїну, перешкоду чи зміну дорожньої ситуації. Тому водіям автомобілів важливо тримати достатню дистанцію позаду них і залишати безпечний бічний інтервал під час випередження.

Обов’язок дотримуватися безпечного інтервалу під час обгону, випередження, об’їзду перешкоди чи зустрічного роз’їзду встановлений пунктом 13.3 ПДР.

Не притискайте велосипедиста чи людину на самокаті до краю дороги, не намагайтеся проїхати поруч у вузькому місці та уникайте різкого гальмування одразу після випередження. Якщо простору недостатньо, зменште швидкість і дочекайтеся безпечної можливості проїхати.

Водночас велосипедистам і користувачам електросамокатів також потрібен запас відстані до інших учасників руху. Невеликий розмір транспортного засобу не означає, що він зупиниться миттєво. На мокрому покритті, листі, піску або нерівностях різке гальмування може призвести до втрати рівноваги та падіння.

Знижуйте швидкість перед поворотами й перешкодами, уникайте різких маневрів. Змінюйте напрямок руху лише після перевірки безпеки та завчасно подавайте зрозумілі іншим сигнали, не втрачаючи контролю над керуванням.

Подбайте про справність гальм, використовуйте шолом, освітлення та світлоповертальні елементи. Фото Magnific

Поруч із пішоходами залишайте достатньо простору, щоб їхній несподіваний крок не став причиною зіткнення.

Пішоходам: переконайтеся, що переходити безпечно

Навіть уважний водій не може зупинити автомобіль миттєво. Тому перед виходом на проїзну частину, навіть на пішохідному переході, важливо переконатися у відсутності небезпеки. Особливо під час дощу, у темряві або на слизькій дорозі.

Переходьте дорогу пішохідними переходами, дотримуйтеся сигналів світлофора та оцінюйте рух у всіх смугах. Відповідні вимоги визначені пунктами 4.7, 4.9 та 4.14 ПДР.

Якщо один автомобіль зупинився, переконайтеся, що в сусідній смузі також безпечно.

Не виходьте раптово з-за припаркованого транспорту чи інших перешкод, які закривають огляд. Фото Magnific

Перед переходом відкладіть телефон, призупиніть відтворення аудіо та зніміть навушники. Якщо капюшон обмежує огляд, зніміть або поправте його. Не розраховуйте лише на зоровий контакт із водієм - переконайтеся, що він пропускає вас.

У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості використовуйте ліхтарик (можна в телефоні) та світлоповертальні елементи, розміщуючи їх так, щоб бути помітними з різних боків. Для пішоходів, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, такі елементи або одяг із ними є обов’язковими - пункт 4.4 ПДР.

Водночас водіям важливо пам’ятати: пункт 18.1 ПДР зобов’язує зменшити швидкість, а за потреби зупинитися перед нерегульованим переходом, щоб дати дорогу пішоходам, які на ньому перебувають і для яких може бути створена перешкода чи небезпека.

Якщо перед таким переходом автомобіль у сусідній смузі сповільнюється чи зупинився, також зменште швидкість, за потреби зупиніться та перевірте, чи немає пішоходів. Це вимога пункту 18.4 ПДР.

До зустрічі вдома

На вас чекають удома. За кермом автомобіля, велосипеда чи електросамоката залишайте собі час та простір для зупинки. Якщо йдете пішки - переконайтеся, що переходити дорогу безпечно.

Будьте уважними одне до одного, щоб кожна поїздка й кожна дорога завершувалися зустріччю з близькими.