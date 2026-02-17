Дороги Полтавщини підтоплює: де рух обмежать

Дорожні служби Полтавщини обмежують рух для всіх видів транспорту, починаючи з 08:00 18 лютого. Перелік ще не дуже великий, але перевізникам та власникам автотранспорту це варто врахувати.

Попередження про такий захід підвечір 17 лютого повідомила на своїй ФБ-сторінці прес-служба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Де рух обмежувати

Йдеться про ділянку дороги Н-31 км 130+438 — км 176+159, починаючи від примикання до траси М-03 (Київ – Харків) до перехрестя з трасою М-22 (Полтава – Олександрія).

Також рясні зливи 14-15 лютого призвели до підтоплення ділянки автодороги Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка (км 168, поблизу с. Хоружі).

Повінь обмежила рух транспорту на ділянці траси Н-31, де надвечір 17 лютого пересуватися навіть човном було складно. Фото: Патрульна поліція Полтавщини

Вода в заледенілу землю не просочується

Ситуація ускладнює мерзлий обґрунтування. Через лід земля не може поглинати вологу, тому вся дощова вода залишається на поверхні, створюючи безпеку для водіїв.

Подібна ситуація зараз та вже невдовзі очікується по всій Україні. Відео: petroshevchuk69

Обмеження в наводяться в призначення з недопущення скоєння дорожньо-транспортних пригод, накопичення транспортних засобів та утворення заторів.

До Решетилівки краще їхати кружним шляхом через Полтаву. Фото: Патрульна поліція Полтавщини

Кудою можна оминути

Об'їзд організовано через Полтаву. На місцях працює патрульна поліція контролю та допомоги водіям.

Про зняття обмеження та відновлення звичного режиму руху буде повідомлено додатково.