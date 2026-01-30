Ексочільник ТЦК не зміг відсудити елітні "тещині" автівки, конфісковані як нетрудові доходи

Розкішні автомобілі люксового класу, що були зареєстровані на тещу воєнкома, але якими користувався сам очільник ТЦК, до колишніх господарів не повернеться.

Як йдеться у релізі АП ВАКС, Апеляційній палата залишила в силі рішення ВАКС від 3 жовтня 2025 року про визнання необґрунтованими активи родини посадовця.

Читайте також Підполковник Рівненського ТЦК на "подарованій" Toyota довго не їздив

Теща машини придбала для зятя-воєнкома

Нагадаємо, у тепер вже колишнього керівника ТЦК конфіскували два авто, сумарна вартість яких сягає 3,4 млн грн. Машини належать до люксового класу.

Йдеться, зокрема, про автомобіль Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску та Lexus NX200, рік випуску якого не вказано.

Читайте також Воєнкомів-хабарників почали брати в кайданки прямо біля їх розкішних авто

За первинним документами Державного бюро розслідувань та доказами прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) встановлено, що обидва автомобілі перебували у власності тещі посадовця, але фактично ними користувався колишній керівник ТЦК та його близькі.

В роки війни теща розбагатіла

В ході досудового розслідування з'ясувалося, що теща колишнього керівника районного ТЦК у Харкові саме за перші два роки війни придбала згадані люксові автівки на суму 3,4 млн гривень. Обидві моделі належать до люксового класу машин.

Слідчі не змогли знайти законних джерел для таких витрат й на цій підставі спрямували позов до Вищого антикорупційного суду з вимогою визнати ці активи необґрунтованими. Що і було судом визнано, але опротестовано апеляційною заявою представниками колишнього воєнкома.

Читайте також Автопарк одеського воєнкома арештували: на чому він їздив

Ексвоєнком у розпачі: теща без автівок

Апеляційну палату докази скаржників не переконали.

Колегія суддів АП ВАКС всебічно розглянула справу й залишила без задоволення апеляційні скарги представників відповідачів. Постанова набрала законної сили з дня її ухвалення, тобто з 28 січня.

Однак крапку ставити рано. Заявникам роз'яснено, що це рішення вони можуть оскаржити поданням до Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.