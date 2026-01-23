General Motors перенесе виробництво нового компактного кросовера з Китаю до США

Компанія General Motors ухвалила стратегічне рішення перенести виробництво наступника кросовера Buick Envision з Китаю до Сполучених Штатів. Нова модель стане частиною локалізації виробництва бренду Buick на тлі зростання імпортних мит та змін у торговельній політиці США, пише Car&Driver.

Наразі Envision є одним із небагатьох автомобілів Buick, що імпортуються з Китаю, і саме він найбільше постраждав від підвищених тарифів. Фактично це зробило його менш конкурентним на внутрішньому американському ринку.

Спільна платформа з Chevrolet Equinox

Новий компактний SUV від Buick базуватиметься на тій самій платформі, що й Chevrolet Equinox. Обидві моделі збиратимуть на заводі Fairfax Assembly у Канзас-Сіті (штат Канзас).

GM планує запустити виробництво Chevrolet Equinox на цьому підприємстві з середини 2027 року. Наразі ж завод готується до випуску оновленого Chevy Bolt зразка 2027 модельного року, а також ще одного, поки що неназваного доступного електромобіля нового покоління.

Старт виробництва — не раніше 2028 року

Попри підтвердження перенесення виробництва, новий кросовер Buick з’явиться не раніше 2028 року. Поки що в GM не розкривають, чи збереже модель назву Envision, чи отримає нове ім’я. Водночас у компанії натякають, що бренд, найімовірніше, залишиться в межах нинішньої логіки найменувань — усі сучасні моделі Buick починаються з приставки «En».

Представники GM обіцяють розкрити більше деталей ближче до запуску моделі.

Важливий сегмент для Buick

Envision залишається ключовою моделлю у лінійці Buick. Хоча кросовер останніми роками був лише третім за популярністю в бренді, його продажі залишаються стабільно високими. У 2025 році було реалізовано 41 924 автомобілі, що на 11% менше, ніж роком раніше. Втім, упродовж трьох років поспіль продажі Envision перевищували позначку у 40 тисяч одиниць.

До моменту запуску нового SUV у 2028 році GM продовжить імпортувати нинішній Buick Envision із Китаю.

Що означає цей крок

Перенесення виробництва — це не лише відповідь на торговельні обмеження, а й сигнал про поступове «повернення» бренду Buick до США. Наразі з чотирьох SUV марки лише Buick Enclave виробляється в Америці. Новий компактний кросовер має змінити цей баланс і зменшити залежність бренду від імпорту.