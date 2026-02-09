Škoda анонсувала новий електричний кросовер Epiq

Škoda підтвердила дебют серійної версії Epiq — компактного міського кросовера з повністю електричною силовою установкою, який має стати найдоступнішою BEV-моделлю в історії бренду. Прем’єра запланована на першу половину року, а сам автомобіль розглядається як ключовий елемент стратегії Škoda з розширення електричного портфоліо до 2026 року.

Epiq позиціонується в сегменті початкового рівня, де поєднання ціни, практичності та реального щоденного запасу ходу має вирішальне значення. На багатьох європейських ринках його вартість буде співставною з Škoda Kamiq з двигуном внутрішнього згоряння, що робить модель досить цікавою як для електромобіля.

Стратегічна роль у модельній лінійці

Škoda Epiq стане третім повністю електричним SUV бренду після Elroq та Enyaq і найменшою BEV-моделлю в гамі. Саме на нього покладено роль масового «електричного входу» для клієнтів, які раніше не розглядали електромобіль через завищену ціну та суттеві практичні обмеження.

Модель є частиною спільної програми Volkswagen Brand Group Core з розвитку доступних електромобілів. У цьому ж сегменті з’являться Cupra Raval, Volkswagen ID.Polo та ID.Cross, що дозволяє групі максимально використовувати ефект масштабу та уніфікацію компонентів.

Нова платформа MEB+

Epiq став першою серійною Škoda, побудованою на платформі MEB+. На відміну від класичної MEB, вона орієнтована на компактні електромобілі та передбачає передній привід. Таке рішення дало змогу зменшити масу, оптимізувати енергоспоживання та значно збільшити внутрішній простір.

Габарити автомобіля близькі до Kamiq, однак електрична архітектура забезпечила краще компонування салону.

Багажник об’ємом 475 літрів є одним із найбільших у класі й перевершує бензиновий аналог на 75 літрів. Максимальний об’єм при складених задніх сидіннях сягає 1344 літрів.

Силові установки та запас ходу

Škoda Epiq запропонують у трьох версіях потужності з двома типами тягових акумуляторів.

Базові версії Epiq 35 та Epiq 40 оснащуються акумулятором LFP ємністю 38,5 кВт·год, що робить їх привабливими з погляду довговічності та вартості володіння. Топова версія Epiq 55 отримала батарею NMC ємністю 55 кВт·год і забезпечує запас ходу до 430 км за циклом WLTP.

Максимальна потужність заряджання постійним струмом становить до 133 кВт, що дозволяє у старшій версії зарядити батарею з 10 до 80 відсотків приблизно за 23 хвилини. Усі модифікації підтримують заряджання змінним струмом потужністю 11 кВт.

Дизайн Modern Solid

Epiq став першою серійною моделлю Škoda, що втілює дизайнерську мову Modern Solid. Вона поєднує мінімалізм, масивні форми та акцент на функціональність. Ключовими елементами стали Tech-Deck Face, характерна «лінія Вулкан» на передній частині та нова Т-подібна світлова сигнатура, яка згодом з’явиться й на інших моделях бренду.

Коефіцієнт аеродинамічного опору 0,275 є дуже конкурентним для міського кросовера та безпосередньо впливає на енергоефективність і запас ходу.

Інтер’єр

Салон Epiq виконаний у мінімалістичному стилі з акцентом на горизонтальні лінії та відчуття простору. У стандартній комплектації автомобіль отримує 5,3-дюймовий екран приладів і 13-дюймовий центральний дисплей.

Три варіанти оздоблення Design Selection використовують перероблені матеріали, зокрема 100 відсотків переробленого поліестеру для текстилю сидінь. Традиційні рішення Simply Clever доповнені новими елементами, зокрема компактною сумкою для зарядних кабелів у багажнику.

Ринкове значення

Škoda Epiq чітко орієнтований на масового європейського покупця, для якого електромобіль має бути не альтернативою, а прямою заміною автомобілю з ДВЗ. За сукупністю параметрів — ціна, простір, швидка зарядка та впізнаваний дизайн — модель може стати одним із ключових драйверів електрифікації бренду в найближчі роки.