Коли поліція штрафує за брудні номери

Патрульна поліція Київської області фіксує системні порушення правил використання державних номерних знаків. Найпоширеніша практика — брудні номери через погану погоду.

У поліції наголошують, що брудні номери є прямим порушенням частини першої статті 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Водії, які використовують номерні знаки з порушеннями встановлених вимог, притягуються до адміністративної відповідальності.

Згідно з діючим на території України законодавством, заборонено керування або експлуатація транспортного засобу у таких випадках:

Відсутній державний номерний знак.

Встановлений номерний знак не належить цьому транспортному засобу або не відповідає встановленому зразку.

Номерний знак закріплений у не передбаченому для цього місці.

Номерний знак перевернутий або не має належного підсвічування.

Номер закритий будь-якими предметами, включно з прозорими накладками.

На номер нанесені покриття чи використані матеріали, що ускладнюють його зчитування.

Номерний знак забруднений настільки, що символи неможливо чітко розпізнати з відстані 20 метрів.

Вчинені будь-які інші умисні дії, спрямовані на приховування номерного знака.

У поліції підкреслюють, що коректно встановлений та чистий номерний знак є не тільки вимогою закону, а й важливим елементом контролю, який дозволяє оперативно ідентифікувати транспортні засоби у разі ДТП або правопорушень.