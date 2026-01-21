Коли потрібно переоформлювати заміну двигуна

Більшість сучасних двигунів мають ресурс 250-300 тисяч кілометрів. Тобто приблизно 10-15 років експлуатації. Поломка або повний вихід з ладу двигуна залишається однією з найвитратніших проблем для українських автовласників. А враховуючи вік українського автопарку – ця проблема досить поширена.

Читайте також: Як оформити переобладнання авто

Після прийняття рішення про заміну силового агрегату багато водіїв стикаються з юридичним питанням: чи потрібно проходити перереєстрацію транспортного засобу. Головний сервісний центр МВС оприлюднив офіційне роз’яснення, яке суттєво спрощує процедуру для частини власників.

Згідно з позицією відомства, заміна двигуна не вважається переобладнанням у випадку, якщо встановлюється аналогічний агрегат з ідентичними технічними характеристиками. У такій ситуації процедура прирівнюється до звичайного ремонту і не потребує внесення змін до реєстраційних документів.

Перереєстрація транспортного засобу не потрібна, якщо новий двигун відповідає попередньому за такими параметрами:

тип двигуна;

вид палива;

робочий об’єм;

потужність.

За умови збереження цих характеристик власник автомобіля може експлуатувати транспортний засіб без додаткових бюрократичних процедур.

Водночас зміна технічних параметрів автоматично переводить заміну двигуна у статус переобладнання. Йдеться, зокрема, про встановлення мотора іншого типу, перехід з бензину на дизель або газ, зміну об’єму чи збільшення потужності.

У таких випадках автовласнику варто виконати дві наступні процедури:

попередньо погодити можливість переобладнання з ДП «ДержавтотрансНДІпроект» або Головним сервісним центром МВС;

після завершення робіт пройти офіційну перереєстрацію транспортного засобу.

Фахівці МВС наголошують, що ігнорування цих рекомендацій може призвести до штрафів, проблем під час техогляду або відмови у страхових виплатах у разі ДТП.

Окрему увагу власникам радять приділяти документальному супроводу. Збереження договорів купівлі, сертифікатів відповідності та інших підтвердних документів на встановлений двигун дозволяє уникнути спірних ситуацій під час перевірок або продажу автомобіля.

У підсумку, водії можуть уникнути зайвих бюрократичних процедур за умови встановлення аналогічного двигуна, однак інші варіанти бажано погоджувати, щоб уникнути проблем з державними органами.