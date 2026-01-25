Гуманоїдні роботи заміняють людей на автозаводах: хто проти

Це не стільки проєкт, скільки уже готові зразки, представлені на стенді Hyundai Motor Group під час щорічної виставки споживчої електроніки CES 2026 у Лас-Вегасі, штат Невада, США.

Роботи Boston Dynamics Atlas є першими представниками людиноподібних роботів. За повідомленням Reuters, профспілка працівників Південної Кореї застерігає автовиробника від цього кроку, вважаючи роботів загрозою ринку праці.

Профспілка вважає, що роботи спричинять "шок у сфері зайнятості". Однак це лише одна сторона медалі, оскільки прибічників "роботизації автовиробництва" вистачає по всьому світі.

Профспілка проти роботів

План Hyundai щодо впровадження людиноподібних роботів, починаючи з 2028 року, призвів до зростання акцій компанії до рекордних максимумів. Однак плани роботизаціїз гіркотою сприйняла профспілка, яка виклала своє занепокоєння у внутрішньому листі до керівництва концерну.

Керівники профспілки звинуватили Hyundai у прагненні збільшити прибутки шляхом використання роботів для скорочення робочої сили.

"Пам’ятайте, що без угоди між працівниками та керівництвом жодному роботу, який використовує нові технології, не буде дозволено потрапити на робоче місце", – заявили в своїх вимогах представники профспілки.

Невдовзі "пологовий будинок" гуманоїдів буде щорічно видавати автозаводам Hyundai Motor 30 000 людиноподібних працівників Atlas. Фото: Boston Dynamics

Зупинити задумане вже не вийде

У Hyundai Motor Group, чий підрозділ Boston Dynamics представив серійну версію гуманоїдного робота Atlas, на звинувачення поки не відреагували. У планах компанії побудувати завод, здатний виробляти 30 000 роботів щорічно до 2028 року.

Вже заявлено, що планується розгорнути штат людиноподібних роботів на своєму заводі в Джорджії, США, починаючи з 2028 року. Це буде зроблено з метою розширення їх впровадження на всіх виробничих майданчиках.

Як "переїзд" з Кореї в США впливає на виробництво

Невдоволення профспілка викликали дії автовиробника за перенесення виробництва до Сполучених Штатів. На думку активу, новий завод Hyundai в Джорджії вже шкодить внутрішньому виробництву та загрожує безпеці робочих місць на двох його заводах у Кореї.

Hyundai Motor разом з афілійованою компанією Kia Corp відкривав нову сторінку, ставши третім за величиною автовиробником у світі за обсягом продажів. Буде ще кращий результат, бо завод у Джорджії досягне річної виробничої потужності 500 000 автомобілів до 2028 року, оскільки йому вдається подолати американські тарифи.

Китайський Zoomlion тиску профспілки не відчув

Поки корейські профспілки намагаються якось вплинути на роботизацію автовиробництва, китайський гігант виробництва спецтехніки Zoomlion не переймається роботизацією, бо там роботи уже давно працюють на виробництві.

Зокрема, велика часта використання роботів помітна у виробництві екскаваторів. Продуктивність з їх використанням різко зросла. Нині завод випускає новий екскаватор кожні шість хвилин .

Zoomlion щонайменше з 2022 року використовує роботи, які задають темп у його комплексі «Розумне місто» в Чанша. В його роботизованому арсеналі вже 12 розумних заводів та понад 300 ліній.

Наслідки для промислової автоматизації

Це розгортання підкреслює практичний приклад використання гуманоїдних роботів у важкій промисловості, де розмір продукції, мінливість та змішані ручні процеси обмежують традиційну автоматизацію. Для операторів ключовою ціннісною пропозицією є гнучкість, а не чиста швидкість.

Роботи Zoomlion працюють в існуючих складальних середовищах, розроблених для роботи людей. Гуманоїдні системи використовуються для завдань, які традиційно вимагають людської спритності та мобільності на складному заводському цеху. До них належать етапи обробки деталей, позиціонування та складання, які важко автоматизувати лише за допомогою фіксованих промислових рук.

Гуманоїдний робот на відміну від автоматизованого процесу має інтелектуальні здібності, на монотонному одноопераційному завданні він не зосереджений. Фото: Zoomlion

Переваги гуманоїдів:

здатність працювати в орієнтованих на людину робочих просторах без суттєвого перепроектування;

можливість перепризначення роботів між завданнями в міру зміни виробничих потреб;

зменшення залежності від спеціалізованої автоматизації одного призначення.

Хоча детальні характеристики гуманоїдних роботів не розголошуються, заявлені темпи виробництва свідчать про тісну координацію з традиційними автоматизованими системами, а не про повне складання гуманоїдів наскрізь.