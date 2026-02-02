Київського чиновника судитимуть за купівлю антипаркувальних стовпчиків

Київська міська прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо начальника КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» м. Києва. Посадовця обвинувачують у службовій недбалості, що призвела до суттєвих збитків бюджету столиці.

Дії фігуранта кваліфіковано за частиною другою статті 367 Кримінального кодексу України.

Суть порушення

За даними слідства, під час проведення закупівлі антипаркувальних стовпчиків, які мають обмежувати паркування на тротуарах, було придбано продукцію, що не відповідала умовам тендеру та державним стандартам.

Зокрема встановлено:

висота встановлених стовпчиків була меншою, ніж передбачалося технічною документацією;

якість матеріалів та виготовлення не відповідала вимогам ДСТУ;

придбані вироби не забезпечували належний рівень функціональної та експлуатаційної надійності.

Фінансові наслідки для міського бюджету

Внаслідок таких дій бюджету Києва було завдано збитків на суму майже 1,4 млн гривень. Прокуратура також подала цивільний позов до суду з вимогою стягнути з обвинуваченого повну суму шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Хід розслідування

Про підозру посадовцю було повідомлено у жовтні 2025 року. Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду справи по суті.

Можливе покарання

Санкція частини другої статті 367 КК України передбачає: