Для чого на фронт передали два десятка "течиків"

Фонд цільової допомоги у сфері логістики MK Foundation передав до автопарків Сил оборони 22 автомобілі, які у військах іменують "течиками".
ФОТО: MK Foundation|

Volkswagen Transporter тут в версіях не тільки Т4, але й більш пізніших п'ятих та шостих моделей

Нинішній транспортний транш MK Foundation приурочив до Дня Соборності. Як йдеться в описі на ФБ-сторінці організації, усі машини розподілено відповідно за запитами та потребами військових частин.

"Автівки вже вирушили туди, де потреба в транспорті особливо гостра. В основному це Сумщина, Харківщину, Дніпропетровщина, Донеччина та Запорізький напрямок", – йдеться у повідомленні..

Буси універсального використання

Насамперед це машини воєнної логістики у фронтовій та прифронтовій зонах. "Течики" успішно використовуються для підвезення боєприпасів, води, харчів, медикаментів.

Це також незамінний транспорт для евакуації, розмінування, перевезення обладнання для підрозділів БПЛА, а також для виконання при потребі бойових завдань.

22 автівки Volkswagen Transporter Т-серії відправилися у війська 22 січня. Фото: MK Foundation

Автівки отримали:

  • 20-та бригада оперативного призначення НГУ "Любарт";
  • 49-а окрема бригада розгородження Сил підтримки ЗСУ;
  • ОЗ БССП "Тайфун";
  • 105-а окрема бригада територіальної оборони ЗСУ;
  • 73-я морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого;
  • 1-а окрема шляхо-відновлювальна бригада ім. князя Лева Держспецтрансслужби;
  • 808-а Дністровська окрема бригада підтримки;
  • 48-а інженерна Кам'янець-Подільська бригада;
  • 421-й окремий батальйон безпілотних систем "Сапсан";
  • 129-а окрема важка механізована бригада;
  • 210-й окремий штурмовий полк
  • та інші.

Чому "течик"

Узагальнена назва походить від моделі мікроавтобусів Volkswagen Transporter Т-серії, починаючи від T4 – "течик".

Попри те, що в траншах допомоги з'явилися версії T5, T6 наступних поколінь, термін "течик" прижився і став у військах неофіційною власною назвою бусів.

