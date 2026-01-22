На Волині розмитнили дві тисячі автомобілів за підробними сертифікатами: що відомо. Доповнено

Щоправда, в обох випадках якоїсь конкретики народні депутати не надали. Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетьманцев на власній ТГ-сторінці зазначив, що "маємо прикрити діри та солодкі схемки системної корупції, що збагачують кілька сот сімей, вбиваючи інших".

Ярослав Железняк з посиланням на "підписників", які скинули йому фото, вказує на чорну касу волинської митниці за імпорт. І є уточнення, що це "мито" зібрано за попередній місяць.

"За один місяць – говорять за грудень", – зазначає народний депутат.

Читайте також Митники гучно заявили про викриття схем незаконного ввезення "гуманітарних" авто

Поки на рівні чуток, але диму без вогню...

Деякі джерела повідомляють, що НАБУ викрило схему на Волинській митниці, де "каса" за грудень становить 1 млн доларів і що через підроблені сертифікати EUR.1 незаконно розмитнили близько 2000 автомобілів.

Ось так формувався подарунковий пакет, але кому його готували та з яких джерел – ще належить з'ясувати. Фото: ФБ-сторінка Ярослава Железняка

Що каже НАБУ

Ця структура поки нічого не каже. На сайті НАБУ, його сторінках в соціальних мережах жодного слова про обшуки в Волинської митниці не прозвучало. Мовчанка й на ресурсах митного органу.

Читайте також Суд виправдав водія за збитого лося, бо той збив косулю

На час підготовки цієї новини жодних новин щодо обшуків у Волинській митниці та й постах на кордоні не було.

Щоправда, на ФБ-сторінці НАБУ з'явилася інформація, пов'язана з кордоном та розмитненням. Йдеться про корупцію в Держприкордонслужбі.

Це ніби місячна виручка митників за грудень минулого року. Ймовірно, нащедрували. Фото: ФБ-сторінка Ярослава Железняка

Свіжа інформація від НАБУ

НАБУ та САП викрили колишнього топпосадовця та чинного посадовця Державної прикордонної служби України на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.

Серед підозрюваних:

колишній голова Держприкордонслужби, генерал;

начальник відділу пункту пропуску Держприкордонслужби;

колишня службова особа Держприкордонслужби.

Читайте також Автоімпортер з Волині майже добровільно сплатив державі 4,5 мільйона гривень

Дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368. Йдеться про те, що група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топпосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували неправомірну вигоду.

У митників вилучили 850 000 доларів

Ввечері пресслужба НАБУ офіційно повідомила, що її детективи за процесуального керівництва прокурорів САП провели обшуки на митному пості "Луцьк" Волинської митниці, а також на інших об’єктах нерухомості, якими, зокрема, користувались службові особи вказаного підрозділу.

За результатами обшуку одного з таких об’єктів виявили та вилучили понад $850 тисяч. Наразі жодну особу не затримали, про підозру не повідомляли.

Слідчі дії здійснювалися відповідно до чинного законодавства. Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування.

Лише в одному місці детективами в ході обшуку вилучено 850 000 доларів, про походження яких можна лише здогадуватися. Фото: оперативна зйомка НАБУ