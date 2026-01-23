Названо найпопулярніші нові легковики 2025 року в Україні

У 2025 році український автопарк поповнився 81,3 тис. нових легкових автомобілів. За даними Укравтопрому, структура попиту продемонструвала суттєву різницю між приватним та корпоративним сегментами ринку.

Із загального обсягу продажів 56,6 тис. автомобілів було придбано фізичними особами, тоді як юридичні особи оформили 24,7 тис. угод. У річному вимірі приватний сегмент зріс на 28 відсотків, що свідчить про відновлення споживчої активності населення. Водночас корпоративні продажі скоротилися на 2 відсотки, що може бути пов’язано з оптимізацією автопарків компаній, стриманими інвестиціями бізнесу та загальною економічною та політичною невизначеністю.

У приватному сегменті покупці найчастіше обирали моделі з електрифікованими силовими установками та популярні кросовери середнього класу. П’ятірка лідерів виглядає так:

Volkswagen ID.Unyx – 3061 автомобіль BYD Song Plus – 2903 автомобілі Toyota RAV4 – 2858 автомобілів Hyundai Tucson – 2042 автомобілі Renault Duster – 1602 автомобілі

Домінування електричної моделі Volkswagen ID.Unyx та високі позиції BYD Song Plus свідчать про стале зростання інтересу приватних покупців до електромобілів та гібридних технологій, а також про привабливість китайських брендів за співвідношенням ціни та оснащення.

У корпоративному секторі структура попиту має більш прагматичний характер. Бізнес традиційно орієнтується на витривалі, універсальні та відносно недорогі в обслуговуванні моделі. Лідерами продажів серед юридичних осіб стали:

Renault Duster – 3769 автомобілів Skoda Octavia – 1147 автомобілів Skoda Kodiaq – 827 автомобілів Toyota Land Cruiser Prado – 821 автомобіль Toyota RAV4 – 756 автомобілів

Абсолютне лідерство Renault Duster у корпоративному сегменті пояснюється його універсальністю, прийнятною ціною володіння та адаптованістю до складних дорожніх умов. Присутність Skoda Octavia і Kodiaq підтверджує популярність практичних моделей для службового використання, тоді як Toyota Land Cruiser Prado залишається вибором для компаній, що працюють у регіонах зі складною логістикою та потребують підвищеної прохідності.

Загалом дані за 2025 рік демонструють чітку сегментацію попиту. Приватні покупці дедалі активніше обирають сучасні технології, електрифіковані моделі та міські кросовери. Корпоративні клієнти, своєю чергою, зберігають фокус на перевірених рішеннях, надійності та функціональності.