Не лише поїздки: як таксі може допомогти взимку під час блекаутів

Сьогодні сервіси виклику авто — це вже не просто «довезти з точки А в точку Б». Як і сучасні АЗС, що давно стали міні-хабами з кавою, їжею та сервісами, таксі також поступово перетворюється на мультифункціональний інструмент допомоги в місті. У компанії OnTaxi пояснюють: узимку попит на додаткові можливості різко зростає — і багато з них для пасажирів неочевидні.

Підзарядити телефон у дорозі

Повністю заряджений смартфон узимку — це не питання комфорту, а безпеки. Через блекаути та постійне використання гаджетів батарея часто «тане» вже до обіду. А знайти розетку в місті — завдання не завжди просте.

Підзарядка телефону під час поїздки в таксі може стати справжнім порятунком, особливо дорогою на роботу, до школи чи у справах. У OnTaxi зазначають, що раніше ця опція була формалізованою та безкоштовною, але через низький попит її прибрали з додатку. Втім, реалії зими все змінили.

«Ми поінформували водіїв, що можливість підзарядити телефон у дорозі для багатьох стала необхідністю. Пасажиру достатньо просто попросити. Єдине — краще мати власний кабель, адже не кожен роз’єм може підійти або забезпечити швидку зарядку», — пояснює керівник розвитку бізнесу OnTaxi Владислав Наливка.

«Прикурити» авто

Розряджений акумулятор у мороз — класична зимова проблема. І таксі в цьому випадку може працювати як оперативна технічна допомога. Якщо вказати у коментарях до замовлення, що потрібно «прикурити» авто, водій приїде з пусковими дротами або бустером.

Практична порада: варто замовляти мінімальну поїздку, але одразу додавати до вартості певну суму — так водій охочіше відгукнеться на нестандартне завдання.

Буксирування тросом

Якщо автомобіль не може їхати самостійно, але залишається керованим, таксі з буксирувальним тросом може допомогти дістатися до СТО, паркінгу або додому. У замовленні важливо заздалегідь зазначити, що потрібен трос, описати авто (тип кузова, габарити) та закласти додаткову оплату за послугу.

Це не повноцінний евакуатор, але у багатьох «прикордонних» ситуаціях — цілком робоче рішення.

Доставка «від дверей до дверей»

Багато хто досі не сприймає таксі як сервіс доставки, хоча взимку це один із найзручніших форматів. Сервіси виклику авто можуть доставляти вже оплачені замовлення з магазинів, аптек, ресторанів — без необхідності виходити на мороз.

Також водієві можна передати документи або особисті речі. У OnTaxi згадують показовий випадок: мама викликала авто, щоб передати дитині в садочок… одну шкарпетку, яку та забула вдома.

У холодну погоду доставка «від дверей до дверей» дозволяє зекономити час, тепло і нерви.

Драйвер за викликом

Послуга «драйвер» (вона ж «тверезий водій» або «автопілот») узимку стає особливо актуальною. Якщо з певних причин ви не можете сісти за кермо власного авто, але їхати потрібно, сервіс надсилає водія, який керує вашим автомобілем.

Під час замовлення важливо одразу вказати тип трансмісії, модель авто, а також — електромобіль це чи ДВЗ. Це дозволяє уникнути непорозумінь і затримок.

Замість висновку

Зимові умови змушують переглядати звичні сценарії мобільності. Таксі у цей період — це не лише поїздка, а універсальний інструмент швидкої допомоги: від підзарядки телефону до запуску авто чи доставки необхідних речей.

Коли погода грає проти вас, своєчасна допомога дозволяє зекономити час, нерви й уникнути зайвих ускладнень. І в багатьох випадках таксі залишається одним із найбільш гнучких та надійних варіантів.