Обмін чи відновлення посвідчення водія: у чому різниця

У Сервісні центри МВС пояснюють: обмін і відновлення посвідчення водія — це різні процедури, і помилка у виборі може коштувати часу та додаткових документів.

Що таке обмін посвідчення

Обмін — це ситуація, коли документ у вас є, але його потрібно замінити.

Основні причини:

закінчився строк дії

змінилися персональні дані (наприклад, прізвище)

посвідчення пошкоджене

бажання отримати новий зразок

У цьому випадку все просто: подається чинне посвідчення та документи, що підтверджують підставу для заміни.

Коли потрібне відновлення

Відновлення — це вже інша історія. Воно застосовується, якщо посвідчення відсутнє:

втрачено

викрадено

Тут обов’язково оформлюється заява про втрату або викрадення документа.

Коли потрібна довідка з поліції

Це ключовий момент, який часто пропускають.

Якщо посвідчення:

викрали — потрібна довідка з поліції (обов’язково)

втрачено — подається заява про втрату (оформлюється у сервісному центрі)

Тобто різниця проста:

при крадіжці — підтвердження від правоохоронців

при втраті — ваша офіційна заява

Чому важливо не помилитися

Неправильно обрана процедура означає:

затримку оформлення

повторний візит

додаткові документи

Фактично, це одна з найчастіших причин “зависання” заяв у сервісних центрах.

У чому ключова різниця між обміном та відновленням

Обмін — коли документ є, але його треба змінити.

Відновлення — коли документа немає взагалі.

А довідка з поліції потрібна лише у випадку крадіжки — це головна практична різниця, яку варто запам’ятати.