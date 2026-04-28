Обмін чи відновлення посвідчення водія: у чому різниця

У Сервісні центри МВС пояснюють: обмін і відновлення посвідчення водія — це різні процедури, і помилка у виборі може коштувати часу та додаткових документів.
Що таке обмін посвідчення
Обмін — це ситуація, коли документ у вас є, але його потрібно замінити.
Основні причини:
- закінчився строк дії
- змінилися персональні дані (наприклад, прізвище)
- посвідчення пошкоджене
- бажання отримати новий зразок
У цьому випадку все просто: подається чинне посвідчення та документи, що підтверджують підставу для заміни.
Коли потрібне відновлення
Відновлення — це вже інша історія. Воно застосовується, якщо посвідчення відсутнє:
- втрачено
- викрадено
Тут обов’язково оформлюється заява про втрату або викрадення документа.
Коли потрібна довідка з поліції
Це ключовий момент, який часто пропускають.
Якщо посвідчення:
- викрали — потрібна довідка з поліції (обов’язково)
- втрачено — подається заява про втрату (оформлюється у сервісному центрі)
Тобто різниця проста:
- при крадіжці — підтвердження від правоохоронців
- при втраті — ваша офіційна заява
Чому важливо не помилитися
Неправильно обрана процедура означає:
затримку оформлення
повторний візит
додаткові документи
Фактично, це одна з найчастіших причин “зависання” заяв у сервісних центрах.
У чому ключова різниця між обміном та відновленням
- Обмін — коли документ є, але його треба змінити.
- Відновлення — коли документа немає взагалі.
А довідка з поліції потрібна лише у випадку крадіжки — це головна практична різниця, яку варто запам’ятати.