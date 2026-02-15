Оновлений BYD Yuan Plus отримав більше потужності та запас ходу 510 кілометрів

Китайський автовиробник BYD оновив свій електричний кросовер BYD ATTO 3, який дебютував у Європі ще у 2022 році. Тепер версія EVO отримала більше простору, більше потужності та сучаснішу електроніку. Про старт замовлень повідомляє сама компанія.

Зарядка за 25 хвилин

Головна технічна зміна — перехід на платформу e-Platform 3.0 із 800-вольтовою архітектурою.

Батарея LFP (літій-залізо-фосфатна) тепер має ємність 74,8 кВт·год і підтримує швидку DC-зарядку потужністю до 220 кВт. Заявлено, що з 10% до 80% акумулятор можна зарядити за 25 хвилин.

Максимальний запас ходу — до 510 км у версії із заднім приводом. Повнопривідна модифікація проїжджає до 470 км на одному заряді.

Від переднього до заднього приводу

Оновлений ATTO 3 відмовився від переднього приводу. Тепер покупці можуть обрати або задньопривідну версію Design, або повнопривідну Excellence.

Задній привід видає 309 к.с. і 380 Н·м крутного моменту. Розгін до 100 км/год займає 5,5 секунди.

Повний привід — це вже 443 к.с. та 560 Н·м. Такий кросовер прискорюється до 100 км/год приблизно за 3,9 секунди — фактично рівень спортивних авто.

За динамікою модель вже напряму конкурує з Tesla Model Y та Volkswagen ID.4.

Більше простору та новий frunk

Зовнішні габарити майже не змінилися, однак практичність зросла. Об’єм багажника збільшено до 490 літрів, а зі складеними сидіннями — до 1 360 літрів.

Додатково з’явився передній багажник на 101 літр.

Салон став просторішим завдяки перенесенню селектора передач на кермову колонку. Водій отримує нову 8,8-дюймову цифрову панель приладів та 15,6-дюймовий центральний екран із навігацією Google Maps.

Версія Excellence оснащується проєкційним дисплеєм, підігрівом передніх і задніх сидінь та панорамним дахом.

Безпека та технології

ATTO 3 EVO отримав конструкцію Cell-to-Body, де елементи батареї інтегровані у структуру кузова.

У стандарті — сім подушок безпеки та широкий набір систем допомоги водієві: адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, контроль «сліпих зон», попередження про перехресний рух і розпізнавання дорожніх знаків.

Кросовер здатен буксирувати до 1 500 кг — показник, який BYD називає одним із найкращих у класі.

Гарантія та старт продажів

Замовлення вже відкриті в Європі. Перші клієнти отримають автомобілі цієї весни.

BYD пропонує шість років гарантії на авто та вісім років або до 250 тисяч кілометрів на батарею.

Оновлений ATTO 3 EVO демонструє амбіції бренду закріпитися у сегменті масових електричних SUV. Після кількох років активної експансії китайський виробник переходить від стратегії «дешевше» до стратегії «технологічніше».