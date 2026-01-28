Під прикриттям благодійності буковинець надурив армію на 12 машин

Добре продуману схему незаконного ввезення авто під виглядом допомоги ЗСУ перекрили детективи Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області. Про це вони повідомили на ФБ-сторінці відомства.

Фігурантом справи став місцевий житель, який організував канал незаконного ввезення транспортних засобів під виглядом допомоги для Збройних Сил України. Однак замість передачі техніки на фронт, він її продавав.

Детективи встановили, що з січня 2024-го по жовтень 2025 року фігурант справи ввозив автомобілі, використовуючи спрощений порядок митного оформлення товарів гуманітарного призначення.

Для проходження митного контролю він подавав документи з неправдивими відомостями щодо пільгового ввезення транспортних засобів.

Сумарно за такою схемою буковинець незаконно ввіз 12 автомобілів, орієнтовна вартість яких становить майже 1,5 млн грн.

Продати все не встиг

Під час проведення обшуків детективи вилучили два транспортні засоби. Досудове розслідування триває.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (незаконне переміщення підакцизних товарів через митний кордон України).