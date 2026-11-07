Побутовий алкотестер: чи можна довіряти його показникам перед поїздкою?

Дослідження Авто24 показало, що побутові прилади різняться за точністю, а деякі небезпечно занижують результат. Ось тут і чекає на водія справжня засада.

У недорогих моделях алкотестерів часто використовують напівпровідникові датчики. Вони реагують на алкоголь у видихуваному повітрі, але можуть бути чутливішими до інших речовин, температури та вологості. Через це показники іноді коливаються, а точність залежить від умов використання.

Дорожчі моделі зазвичай оснащують електрохімічними сенсорами. Вони вибірковіші до етанолу й широко застосовуються у професійних приладах. Однак сама наявність такого датчика ще не гарантує точності: важливі якість виконання, обслуговування та регулярне калібрування.

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Що показали дослідження

Ціна й опис на коробці – не гарантія достовірності. Так що насамперед варто з’ясуйте тип сенсора, періодичність калібрування та чи є незалежні результати випробувань.

У дослідженні, опублікованому в BMJ Open, перевірили три алкотестери для звичайних покупців. Результати суттєво відрізнялися: два пристрої виявляли алкоголь на рівні законодавчого ліміту з чутливістю близько 90% і 95%, а третій – лише у 26% випадків. Тобто він пропускав більшість ситуацій, коли водій уже перевищував встановлену межу.

Інша лабораторна робота, опублікована в Alcoholism: Clinical and Experimental Research, охопила сім моделей, пов’язаних зі смартфонами. Усі вони занижували концентрацію алкоголю порівняно з професійним контрольним приладом; окремі часто не розпізнавали показники вище визначених порогів.

Це не означає, що всі побутові алкотестери неточні. Але результат дешевого або неперевіреного приладу не можна сприймати як дозвіл їхати.

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Чому прилад може помилитися

На показник впливає не лише сенсор. Якщо вимірювати алкоголь одразу після ковтка напою, використання ополіскувача для рота або відрижки, у ротовій порожнині може залишитися алкоголь. Це тимчасово завищує результат. Тому перед тестом рекомендують витримати паузу – зазвичай 15–20 хвилин – і дотримуватися інструкції виробника.

Є й протилежна небезпека – хибне відчуття тверезості. Після останнього келиха алкоголь ще може всмоктуватися, а його концентрація в організмі – зростати. Одне вимірювання не показує, що відбуватиметься далі.

"Кава, холодний душ, фізичні вправи чи свіже повітря не прискорюють виведення алкоголю. Знизити його концентрацію може лише час, – зазначають експерти всіх без винятків центрів досліджень.

Пауза перед вимірюванням потрібна, щоб зник алкоголь у роті, а не щоб людина "протверезіла" й отримала право керувати.

Побутовий прилад – не поліцейський

В Україні стан алкогольного сп’яніння водія встановлюють за процедурою, визначеною спільною інструкцією МВС та МОЗ. Поліція застосовує спеціальні технічні засоби, які мають відповідати метрологічним вимогам і проходити передбачені перевірки.

Водієві повідомляють порядок огляду, а на його вимогу показують документи на прилад. Процедуру фіксують на відео або, якщо це неможливо, за присутності двох свідків.

Порогове значення для встановлення стану сп’яніння в Україні – понад 0,2 проміле. Це не "дозволена доза", яку можна випити перед поїздкою, а нормативний критерій оцінювання результату огляду.

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Побутовий алкотестер не замінює офіційного вимірювання й не доводить поліції тверезість водія. Навіть стандарт EN 16280 для персональних алкотестерів прямо не призначає їхні показники для спростування результатів професійного доказового приладу.

Як обирати й використовувати

Під час купівлі звертайте увагу на тип сенсора, заявлену похибку, умови калібрування, наявність сервісу й репутацію виробника. Позначка про відповідність стандарту для персональних алкотестерів – додатковий орієнтир, але не гарантія абсолютної точності.

Користуйтеся приладом за інструкцією: з чистим мундштуком, після рекомендованої паузи й не робіть висновок за одним випадковим вимірюванням. Якщо показники нестабільні або пристрій давно не калібрували, довіряти йому не варто.

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Побутовий алкотестер може бути корисним додатковим індикатором, але не перепусткою за кермо. Нуль на дисплеї не гарантує, що реакція й увага водія відновилися, а показник нижче законодавчого порога не означає, що керувати безпечно.

Якщо вживали алкоголь і маєте сумніви – не сідайте за кермо. Найнадійніше заздалегідь обрати таксі, громадський транспорт або тверезого водія.