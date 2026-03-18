Поліція нагадала ключові правила безпеки для велосипедистів

Із настанням теплої пори року кількість двоколісного транспорту на дорогах традиційно зростає, що підвищує ризики дорожньо-транспортних пригод за участю велосипедистів. Наслідки для самих велосипедистів часто бувають тяжкими, а водіям авто у низці випадків може загрожувати кримінальна відповідальність за збитого велосипедиста, нагадує Патрульна поліція Київської області.

За українськими правилами велосипедисти не зобов’язані мати посвідчення водія, реєстраційні документи на транспорт та страховий поліс. Наскільки така ситуація справедлива – питання риторичне. Попри це у поліції називають велосипедистів повноцінними учасниками дорожнього руху, а отже відповідальність за дотримання правил лежить на кожному, хто сідає за кермо.

Насамперед велосипедистам рекомендують використовувати засоби індивідуального захисту. Йдеться про шолом, а також наколінники та налокітники, які можуть суттєво зменшити ризик травм у разі падіння.

Окрему увагу слід приділяти видимості на дорозі. Світловідбиваючі жилети або флікери допомагають іншим учасникам руху завчасно помітити велосипедиста, особливо у темну пору доби або за поганої видимості.

Також важливо завчасно сигналізувати про зміну напрямку руху. Це дозволяє водіям автомобілів та іншим учасникам дорожнього руху правильно реагувати на дії велосипедиста та уникати небезпечних ситуацій.

У поліції підкреслюють необхідність неухильного дотримання дорожніх знаків, розмітки та сигналів світлофора. Порушення цих правил значно підвищує ризик аварій.

Під час руху велосипедистам слід триматися якомога ближче до правого краю проїзної частини, не створюючи перешкод іншим транспортним засобам.

Крім того, категорично забороняється керувати велосипедом у стані алкогольного чи іншого сп’яніння, оскільки це суттєво знижує швидкість реакції та здатність адекватно оцінювати дорожню ситуацію.

Правоохоронці закликають громадян бути відповідальними, дбати про власну безпеку та не ігнорувати правила дорожнього руху. Це дозволить знизити кількість аварій і зробити дороги безпечнішими для всіх учасників.