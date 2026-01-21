Попит на дизельні авто у 2025 році скоротився: названо причини

У 2025 році український автопарк поповнився 64,5 тисячі легкових автомобілів із дизельними двигунами. За даними «Укравтопрому», цей показник на 12 відсотків менший порівняно з попереднім роком, що підтверджує стійку тенденцію до поступового зниження інтересу споживачів до дизельних силових агрегатів.

Структура ринку дизельних автомобілів упродовж року демонструвала скорочення як у сегменті нових авто, так і серед імпортованих вживаних машин. Загалом було реалізовано:

14,2 тисячі нових дизельних автомобілів, що на 20 відсотків менше, ніж у 2024 році.

50,3 тисячі вживаних дизельних авто, ввезених з-за кордону, що на 9 відсотків менше у річному вимірі.

Частка дизельних машин на ринку нових легковиків скоротилася до 17,4 відсотка проти 25,6 відсотка роком раніше. Аналогічна динаміка спостерігається і в сегменті імпорту: серед уживаних легкових автомобілів дизельні моделі охопили 18,3 відсотка ринку, тоді як у 2024 році цей показник становив 24,8 відсотка.

Експерти пояснюють таке падіння одразу кількома факторами. По-перше, зростає конкуренція з боку гібридних та електричних автомобілів. По-друге, дизельні моделі поступово втрачають привабливість через складніші екологічні вимоги в Європі, що обмежує імпорт свіжих моделей. По-третє, вартість обслуговування сучасних дизельних двигунів зростає через складні системи очищення вихлопу.

Незважаючи на загальне скорочення сегмента, окремі моделі зберігають стабільний попит серед українських покупців.

До п’ятірки найпопулярніших нових дизельних легковиків у 2025 році увійшли:

Renault Duster – 3 524 автомобілі. Toyota Land Cruiser Prado – 1 830 автомобілів. Volkswagen Touareg – 1 388 автомобілів. Skoda Kodiaq – 858 автомобілів. Volkswagen Tiguan – 823 автомобілі.

У сегменті імпортованих уживаних дизельних авто лідерство зберегли масові європейські моделі, орієнтовані на доступність і помірну вартість експлуатації:

Renault Megane – 4 186 автомобілів. Nissan Qashqai – 3 444 автомобілі. Skoda Octavia – 3 259 автомобілів. Volkswagen Passat – 2 773 автомобілі. Volkswagen Golf – 1 790 автомобілів.

Аналітики ринку зазначають, що дизель залишається затребуваним у сегменті кросоверів і позашляховиків, де покупці цінують високий крутний момент і економічність на трасі. Водночас у компактному та середньому класі дизельні двигуни поступово поступаються гібридним установкам і бензиновим турбомоторам.

За поточної динаміки частка дизельних автомобілів в Україні й надалі зменшуватиметься, а основний попит зміщуватиметься у бік електрифікованих моделей та імпорту авто з альтернативними типами силових установок.