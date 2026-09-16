Porsche Cayenne отримав безпровідну зарядку батареї та нові кольори

За словами Porsche, для Cayenne Electric уперше стали доступні опціональні двері з електроприводом. Сервомотори забезпечують плавне відкривання та закривання всіх чотирьох дверей після легкого потягування за ручку. Керувати функцією можна за допомогою кнопок у салоні, зовнішніх ручок, дисплея системи Porsche Communication Management (PCM), а також дистанційно через Porsche Digital Key.

Водій також може зачинити свої двері натисканням на педаль гальма або застібанням ременя безпеки. Безпеку руху дверей контролюють спеціальні датчики перешкод, які зупиняють механізм у разі виявлення об'єктів або наближення інших транспортних засобів.

Ще одним технологічним оновленням стала система бездротової індукційної зарядки Porsche Wireless Charging. Для поповнення батареї достатньо паркувати автомобіль над спеціальною підлоговою панеллю (ground pad). Передача енергії здійснюється бездротовим шляхом із потужністю до 11 кВт та ефективністю близько 90%.

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Система оснащена датчиками руху та виявлення сторонніх предметів, автоматично припиняючи роботу у разі наближення живих істот або перегріву металевих об'єктів. Обладнання вже доступне для замовлення в Німеччині та інших країнах Європи з подальшим виходом на глобальний ринок.

Мультимедійні мультисенсорні сидіння та розширена палітра кузова

Для передніх пасажирів розроблено нову функцію масажу із системою 4D-аудіо. У спинках та подушках сидінь інтегровано 16 пневматичних подушок та шість звукових актуаторів. Система пропонує п'ять програм масажу з кількома рівнями вібрації, а звукові актуатори створюють ефект об'ємного звучання безпосередньо через сидіння. Функція також інтегрована в нові релаксаційні режими Wellness Mood Modes.

Відтепер модель включено до програми Paint to Sample від підрозділу Porsche Exclusive Manufaktur. До 13 стандартних кольорів додано ще 92 відтінки, що розширило загальну палітру кузова до 105 варіантів. Для інтер'єру запропоновано розширений пакет Extended Package Interior Style з додатковим оздобленням шкірою, декоративною прострочкою кольору Delgada Green, а також елементами з матеріалу Race-Tex.