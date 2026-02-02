Ухилянтів на Рівненщині возили через кордон на Mercedes-Benz

Послугу з надання трансферу та консультаційної підтримки надавав 40-річний організатор з Ужгородського району Закарпатської області. До справи він залучив спільників з Ужгорода.

Як йдеться у повідомленні Рівненської обласної прокуратури, організаторів взяли якраз тоді, як один зі спільників виконував черговий трансфер.

Читайте також Підполковник Рівненського ТЦК на "подарованій" Toyota довго не їздив



Трансфер з коротким плечем доставки

"Чоловіків викрили, коли один зі співучасників віз двох військовозобов’язаних чоловіків з Рівненщини до Закарпаття для їх подальшого незаконного переправлення через державний кордон. Дорогою "клієнти" мали отримати детальні інструкції", – розповіли слідчі.

Це – спільна операція поліції, прикордонної служби, що проводилася за процесуального керівництва Сарненської окружної прокуратури.



Де пов'язали переправлянтів

Арешти проходили одночасно у двох місцях, уточнили в Держприкордонслужбі. Одного учасника змови, котрий прибув за" клієнтами", затримали на околиці Рівного, іншого – у населеному пункті Сюрте Закарпатської області. Санкціонований арешт проведено у порядку ст. 208 КПК України.

Графік руху організаторів трансферу з Закарпаття порушено, рейс перервано. Фото: оперативна зйомка

Чоловікам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою та з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Їм вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Скільки "світить"

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Про ухилянтів нічого не сказано, мова в релізі йде лише про переправлянні з автомобілями доставки до “таємних стежок” через кордон.

Читайте також Фургон з ухилянтами і двома машинами прикриття до кордону не доїхав

Правоохоронці вилучили транспортний засіб, засоби зв’язку та інші речові докази протиправної діяльності.



Сферу "трансферних послуг" зменшено, але не перекрито

Трансфери спритних ділків щодо організації каналів переправлення ухилянтів через кордон до країн Європи не поодинокі. Наразі вже мова йде про озвучення графіка руху транспорту доставки ухилянтів до кордону..

З різницею у кілька годин від описаного вище випадку, за процесуального керівництва цієї ж Сарненської окружної прокуратури, повідомлено про підозру організатору вже іншої схеми.

Трансфер вчорашнього школяра також мав попит, але про розклад руху транспорту до кордону дізналися правоохоронці. Фото: оперативне знімання

Цього разу трансфер для незаконного перетину кордону організував 18-річний житель Сарненського району. Щоправда, його послуга коштувала менше – всього 6000 євро з клієнта.

За повідомленням прокуратури, вранці 28 січня юнак зустрів "клієнтів" у селищі Рокитне, провів детальний інструктаж, дав поради та вказівки щодо порядку переходу через державний кордон України.

Читайте також Ухилянтів везли через кордон в ГАЗ-66 зі свинями та козами

Запропонований план дій двом чоловікам сподобався і вони сумарно сплатили організатору трансферу 12 000 євро. Однак після розрахунку машина з клієнтами далеко не поїхала – організатора відразу пов'язали.

Передбачалося, що оминаючи на автомобілі контрольно-пропускні пункти, молодик мав доставити “клієнтів” до обумовленого місця. Однак був викритий поліцейськими ВП №2 (с-ще Рокитне) та прикордонниками.

Йому також інкримінують звинувачення за згаданий вище кримінальний – підозра в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).