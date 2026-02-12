Автопром Евросоюза может пострадать из-за военного машиностроения

Европейская программа оборонной промышленности (сокращенно EDIP) в корне меняет способ функционирования промышленности в Европе. Об этом пишет autopro.hu.

В отдельных секторах автомобильной отрасли такой подход вызывает беспокойство, поскольку регулирование по проекту EDIP предоставляет приоритет военной промышленности над гражданским сектором. Такой вариант предпочтения провоцирует серьезную угрозу для немецкой автомобильной и машиностроительной отрасли.

Читайте также Две европейские армии закупили крупные партии военной техники

К новой доктрине побудила агрессия РФ

Европейский Союз ускорил укрепление оборонной промышленности после российско-украинской войны. ЕС взялся за ускоренное укрепление оборонной промышленности.

Европейская программа оборонной промышленности EDIP направлена не только на расширение и финансирование военно-промышленных мощностей, но и по регламенту предоставляет Еврокомиссии вмешательство в гражданские цепи поставок в кризисной ситуации

Читайте также Войска НАТО в ожидании автономных машин от Iveco

В случае наступления времени "Х"

EDIP позволяет Комиссии предоставлять приоритет военной промышленности в случае кризиса поставок так называемых продуктов двойного использования. К ним относятся, например, полупроводники, редкоземельные металлы или специальные электронные компоненты, используемые в оборонной, автомобильной и машиностроительной промышленности.

В армиях Европы возросло количество ревизий боеготовности техники и вывода ее на полигоны для проверки реального технического состояния и навыков экипажей

Эксперты говорят, что для этого не нужен прямой военный конфликт. Достаточно, если будет дефицит критически важного сырья или компонента. Например, недавно возникли перебои с поставками редкоземельных металлов, что заставило гражданскую промышленность сократить производство.

Читайте также Daimler Truck завалили заказами на армейские автомобили

Комиссия вправе обязать

Согласно новому регламенту, Комиссия может обязать поставщиков выполнять их заказы на благо военной промышленности. Если компания не выполняет заказы, в крайних случаях ей могут грозить штрафы.

Согласно юридическим толкованиям, гражданские клиенты в таких случаях не обязательно имеют право требовать компенсации.

Читайте также Армия Нидерландов отказалась от DAF и Scania

Как это сочетается с правовым полем

Немецкие автопроизводители сейчас оценивают потенциальное влияние этого регулирования. В случае полупроводников и других ключевых компонентов в предыдущие годы уже существовала жесткая конкуренция между отдельными отраслями промышленности.

Количество полевых учений в Европе возросло, акцент делается на логистике и испытании техники, значительная часть которой выбраковывается для немедленной замены новыми и более современными образцами

При нормальных обстоятельствах это не является проблемой, поскольку объем военной промышленности значительно меньше, чем автомобильной. Однако ускоренный цикл вооружений может быстро изменить спрос.

Юристы утверждают, что EDIP предоставляет Европейскому Союзу новое политическое пространство для маневра. Регламент позволяет Комиссии вмешиваться в промышленные процессы государств-членов, даже без национальных чрезвычайных мер, если Совет ЕС объявляет так называемый кризис поставок.

Читайте также Германия и Нидерланды заказывают авиадесантные машины почти на два миллиарда евро

На весах есть "за" и "против"

С одной стороны сторонники утверждают, что это регулирование следует использовать только как крайнюю меру, при суровых условиях, и оно не обеспечит длительных преимуществ для военной промышленности.

С другой стороны, как показывает анализ, критики опасаются, что гражданские отрасли промышленности, включая автомобильную и машиностроительную, могут оказаться в серьезных трудностях в случае потенциального кризиса.

Все производственные мощности Rheinmetall уже загружены, идет поиск новых промышленных зон в гражданском секторе автопроизводства ЕС для изготовления колесных машин различных типов и размерных групп