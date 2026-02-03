Avatr показала электрический универсал 06T с технологиями Huawei

Компания Avatr Technology опубликовала первые изображения и видеотизер новой модели Avatr 06T. Это очередной продукт в рамках стратегического партнерства Huawei Qiankun–Avatr 2.0, которое предусматривает глубокую интеграцию технологий Huawei в серийные электромобили, сообщает Chevpost.

Первый универсал Avatr

Из опубликованных материалов следует, что Avatr 06T - это station wagon, то есть универсал, созданный на базе седана Avatr 06. Для бренда это принципиально новый класс, ведь ранее Avatr сосредотачивался на седанах и кроссоверах.

Подобная стратегия хорошо знакома для китайского автопрома: запуск универсалов как производных от седанов уже применяли другие производители. Самый известный пример - NIO с моделью ET5 Touring, созданной на основе седана ET5.

Huawei Qiankun и новое поколение LiDAR

Avatr подтвердила, что 06T станет одной из первых моделей бренда с LiDAR нового поколения от Huawei. Речь идет об экосистеме Huawei Qiankun - бренд "умных автомобильных решений", который Huawei запустила в 2024 году.

Она охватывает системы автономного управления, ассистенты водителя и цифровые кокпиты.

Фактически Avatr 06T сразу ориентируется на высокий уровень автоматизации вождения и делает ставку не только на дизайн, но и на программно-аппаратное преимущество.

Что известно о технической основе

Официальных характеристик Avatr 06T пока не раскрывают, но логика подсказывает, что универсал унаследует силовые установки седана Avatr 06. Эта модель была представлена в апреле 2025 года и предлагается в двух форматах - BEV (чистый электромобиль) и EREV (электрокар с бензиновым генератором).

На китайском рынке Avatr 06 имеет восемь версий - четыре EREV и четыре BEV, с ценами от 209 900 юаней за гибридную модификацию и от 219 900 юаней за электрическую.

Партнеры и большие планы

Avatr - это совместный проект Changan Automobile, CATL и Huawei. Именно эта триада обеспечивает бренду доступ и к производственным мощностям, и к передовым батареям, и к современным цифровым решениям.

Дополнительного контекста добавляет и то, что Avatr в конце 2025 года подала заявку на IPO в Гонконге. Ожидается, что листинг может состояться уже во втором квартале этого года, а расширение модельной линейки - важный аргумент для инвесторов.

Что это значит

Появление Avatr 06T сигнализирует сразу о нескольких вещах. Во-первых, китайские бренды серьезно берутся за нишу электрических универсалов - сегмент, который в Европе традиционно считается "водительским" и практичным. Во-вторых, Huawei все глубже заходит в автомобильный бизнес не как поставщик отдельных компонентов, а как полноценный технологический партнер.

Для рынка это означает еще один шаг к тому, что "китайский универсал с электроприводом" перестает быть экзотикой и превращается в полноценную альтернативу европейским моделям.