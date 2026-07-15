BMW, Toyota, Bosch и Repsol начинают тестировать автомобили на возобновляемом бензине

В рамках эксперимента, стартовавшего в начале июля 2026 года, задействован парк из 20 транспортных средств марок BMW, MINI, Toyota и Lexus. Все эти автомобили заправляются исключительно топливом Nexa 95 – 100% возобновляемым бензином производства компании Repsol.

100% возобновляемый бензин – это экологически чистое топливо, произведенное исключительно из возобновляемых ресурсов (биомассы, органических отходов, растений и масел). Это революционная технология, позволяющая сократить выбросы CO2 более чем на 70–90 % по сравнению с обычным топливом, отмечает Repsol.

Этот проект призван предоставить европейскому сообществу и регулирующим органам веские доказательства того, что экологичное топливо можно внедрять в широкие масштабы уже сегодня, используя существующую инфраструктуру заправочных станций и обычные серийные автомобили.

Три ключевые задачи и технология цифрового отслеживания топлива

Организаторы проекта сосредоточились на проверке трех стратегически важных направлений:

Доступность возобновляемого бензина: проверка логистики и распределения топлива через сеть Repsol, которая в настоящее время является единственным поставщиком 100% возобновляемого бензина на общественных АЗС в Испании.

проверка логистики и распределения топлива через сеть Repsol, которая в настоящее время является единственным поставщиком 100% возобновляемого бензина на общественных АЗС в Испании. Цифровое отслеживание и сертификация: испытание технологии цифрового мониторинга топлива на каждом этапе его жизненного цикла.

испытание технологии цифрового мониторинга топлива на каждом этапе его жизненного цикла. Эксплуатационная готовность: подтверждение того, что частные и корпоративные автопарки могут беспрепятственно перейти на экологичное топливо без технического переоснащения.

Ключевую роль в вопросе прозрачности и верификации играет компания Bosch со своей передовой системой Digital Fuel Twin. Как пояснил руководитель этого продуктового направления в Bosch Марко Бабич, система обеспечивает полную цифровую прозрачность всей цепочки создания стоимости топлива – с момента его появления на рынке до бака конкретного потребителя.

Программа собирает и анализирует данные с бортовых компьютеров автомобилей, АЗС и транзакций по топливным картам в режиме реального времени. Это создает надежную основу для доверия со стороны регулирующих органов и упрощает соблюдение экологических требований.

Готовое решение, не требующее миллиардных инвестиций

Главное преимущество возобновляемого топлива заключается в том, что оно не требует создания новой дорогостоящей инфраструктуры или разработки новых типов двигателей. В проекте участвуют абсолютно стандартные легковые автомобили Toyota и Lexus, предоставленные подразделением Toyota España, а также штатные автомобили автопарка BMW Group.

Борьба за технологическую нейтральность в законодательстве ЕС

Результаты и промежуточные данные испанского эксперимента будут официально переданы политическим кругам Европейского Союза, представителям промышленности и профильным СМИ. В настоящее время экологическая политика ЕС сосредоточена преимущественно на тотальной электрификации, однако авторы проекта стремятся доказать, что концепция VEEF (Vehicles Exclusively running on Eligible Fuels – "автомобили, работающие исключительно на экологичном топливе") должна быть интегрирована в будущую нормативно-правовую базу наравне с электромобилями.

Доктор Стефан Хеллер, руководитель направления развития программы VEEF в BMW Group, подчеркнул, что открытость к различным технологиям является ключевым элементом стратегии немецкого концерна, ведь это позволяет собирать уникальные данные для создания максимально эффективных силовых установок будущего.

Его коллега из Toyota Motor Europe Паскаль Рух добавил, что возобновляемое топливо может стать идеальным мостом к углеродной нейтральности, особенно в сочетании с гибридными и плагин-гибридными технологиями. Он подчеркнул, что существует серьезный риск того, что Европа не сможет достичь 100% перехода на автомобили с нулевым уровнем выбросов к 2035 году. В таком сценарии возобновляемый бензин является жизненно необходимым инструментом для быстрого сокращения выбросов CO2 как среди новых моделей, так и среди миллионов уже существующих автомобилей на дорогах.