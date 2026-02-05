Какой будет бронемашина Sova, разработанная греческими и украинскими специалистами

По сообщению edrmagazine.eu, Paramount Greece вчера, 4 февраля, объявила о стратегическом оборонном сотрудничестве с ведущей украинской оборонной компанией MAC HUB, что знаменует собой важную веху в европейской промышленной кооперации и быстром развитии оборонного производственного потенциала Украины.

Такое партнерство сосредоточено на совместной разработке и местном производстве передовых наземных платформ и систем, отвечающих требованиям современных конфликтов высокой интенсивности.

Если более приземленно и проще, то речь идет о массовом запуске новой специально адаптированной для борьбы с современными угрозами на поле боя бронированной машины MRAP, которая будет производиться в Украине.

С порядковым номером один

Украинская версия бронемашины MAC OWL "Сова" (Sova) создана в партнерстве с компанией Paramount Group Greece на основе известного Mbombe 4x4. Пока существует только один ее украинский образец. Но это уже реальный продукт, на ходу и с тестовой историей.

Этот колесный полноприводный автомобиль прошел полный цикл баллистических испытаний, он соответствует современным стандартам высокой защиты.

Главная привлекательность в совместной разработке MAC HUB и Paramount Greece в мощной противоминной защите "Совы" – 4-й класс Stanag даже не все "европейцы" имеют. Фото: Militarnyi

Это не копирка, а полная адаптация

Броневик локализован специалистами MAC HUB в соответствии с условиями операционного использования в различных регионах Украины. Отмечается, что процесс адаптации к этим условиям и локализации прошел довольно успешно и быстро благодаря "портативной модели производства Paramount, что позволяет производить передовые оборонные системы в стране, обеспечивая суверенитет, безопасность поставок и быструю масштабируемость".

Защита экипажа и десанта в приоритете

Эксперты признают, что бронированный автомобиль MAC OWL Sova является знаковым достижением для оборонной промышленности Украины, став одним из самых защищенных бронетранспортером MRAP, когда-либо произведенным в Украине.

Машина сертифицирована по стандарту STANAG 4569 Level 4a/4b противоминной защиты. Это указывает на то, что автомобиль способен выдерживать детонацию 10-килограммового заряда взрывчатки как под колесом, так и под корпусом – критически важное требование в современных операционных условиях, когда театр боевой зоны перегружен минами и самодельными взрывными устройствами.

Салон-капсула "Совы" убережет от поражений стрелковым оружием, больших и малых осколков мин под колесами, шину оторвать может, но внутрь аламки не попадут. Фото: Militarnyi, Defense Express

Войны в паркетных условиях не бывает

Усиленное шасси "Совы"с колесной формулой 4x4 создано на основе решений от AxleTech International, которая поставляет комплектующие и к известным американским машинам MaxxPro, что в свое время активно поставлялись Силам обороны. Колеса взаимозаменяемы между этими машинами, что потенциально добавляет дополнительное облегчение в обслуживании для военных.

Все сделано так, чтобы преодолеть мощные вызовы снежной зимы, мороза, весенней или осенней грязи и бездорожья. Соответственно этому подобраны силовой набор и трансмиссия.

Армейское "такси" фронтовой закалки

Автомобиль массой чуть более 15 тонн получил 8,9-литровый турбодизельный двигатель Cummins мощностью 450 л.с. и автоматическую коробку передач от Allison. Клиренс здесь как у армейского КрАЗа или Tatra. Шины имеют обязательную систему централизованной подкачки и бортовую аппаратуру РЭБ на крыше.

Продемонстрированная на днях версия "Совы" сделана как армейское такси – позади экипажа салон десанта имеет шесть откидных кресел. Туда вход по откидной гидравлической рампе (аппарели). Но это только основная версия.

В планах MAC HUB и Paramount Greece уже есть рабочие чертежи и наработки для выпуска на базовой основе командно-штабной и эвакуационной машины на четыре носилки в двухъярусной схеме размещения вдоль бортов. Рассматриваются и другие варианты.

Партнерство с разработкой бронемашины, что уже получает положительные отзывы экспертов, знаменует собой официальный выход обеих компаний на европейский рынок оборонной продукции. Фото: Defense Express

Европейский рынок MRAP также в планах

Подписание соглашения MAC HUB и Paramount Greece осуществлено на фоне обострения проблем безопасности по всей Европе. Российско-украинский конфликт в корне изменил ландшафт угроз на континенте, подчеркивая насущную потребность в боевой готовности вооруженных сил, устойчивых цепочках поставок и суверенных промышленных возможностях.

"Сочетая передовой дизайн платформы и промышленный опыт Paramount Greece с опытом работы на передовой и производственными мощностями MAC HUB в стране, это партнерство предлагает модель для будущего оборонного сотрудничества между Европой и Украиной. Оно гарантирует, что критически важные системы могут производиться, обслуживаться и развиваться на местном уровне, уменьшая зависимость от внешних цепей поставок и ускоряя эксплуатационную доступность", – заявили в Paramount Greece.