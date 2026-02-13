BYD подал в суд на Соединенные Штаты Америки

Китайский производитель электромобилей различных типов BYD подал судебный иск против правительства Соединенных Штатов Америки, оспаривая действие таможенных тарифов, введенных при президентстве Дональда Трампа.

Компания также требует возврата всех таможенных платежей, уплаченных с апреля 2025 года. Как отмечают мировые СМИ, в т.ч. Reuters, дело уже называют знаковым для международной автомобильной и энергетической отрасли.

Юридический прецедент в международной торговле

Иск был подан 26 января в Суд международной торговли США через четыре американские дочерние компании BYD. В документе отмечается, что применение таможенных пошлин является незаконным, поскольку положения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не содержат прямого разрешения на введение пошлин на границе.

Такое впечатление, что пошлина выстрелит не только по производителям, но и по Трампу и США. Коллаж Авто24

По информации агентства Reuters, параллельно ожидается решение Верховный суд США, которое может окончательно определить законность тарифной политики в отношении импорта из Китая.

Эксперты отмечают, что результат этого процесса может создать прецедент для тысяч международных компаний, которые также подали жалобы на американские тарифные ограничения.

Влияние тарифов на бизнес BYD в США

Хотя BYD пока не продает легковые автомобили на американском рынке, компания активно работает в других сегментах:

производство электробусов и коммерческого транспорта;

аккумуляторные технологии;

системы накопления энергии;

солнечные панели.

Североамериканское подразделение BYD имеет производственную площадку в городе Ланкастер, где работает около 750 сотрудников. Введенные пошлины напрямую влияют на себестоимость продукции компании и ее конкурентоспособность на рынке США.

Геополитический контекст и будущее электромобильной индустрии

Введение тарифов было частью более широкой торговой политики США, направленной на защиту национального автопрома от растущей конкуренции со стороны китайских производителей электротранспорта.

В то же время американские власти неоднократно заявляли, что готовы поддерживать китайских автопроизводителей, если те будут размещать производство непосредственно на территории США. Это открывает потенциальные возможности для локализации производства и создания новых рабочих мест.

Возможные последствия для рынка

Если суд встанет на сторону BYD, это может:

изменить подход США к тарифному регулированию;

уменьшить торговые барьеры для китайских производителей;

усилить конкуренцию на мировом рынке электромобилей;

ускорить развитие технологий накопления энергии и зеленой энергетики.

В то же время негативное решение для компании может закрепить жесткую протекционистскую политику США в стратегических отраслях.