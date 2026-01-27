Чехи начали копать тоннель, ведущий в Польшу

Копают в южном портале, расположенном вблизи так называемого Мертвого озера, куда традиционно везут пепел с расположенной неподалеку электростанции. Подготовительные земляные работы стартовали в прошлом году (см. видео ниже), но сам тоннель начали пробивать только сейчас. Об этом рассказывается в публикации novinky.cz.

Тоннель является частью 21-километрового участка автодороги между Трутновом и границей с Польшей. Вместе с тоннелем Поржичи это один из самых требовательных его участков.

Полукилометровое "метро" приведет в Польшу

Отмечается, что обе двухполосные трубы тоннеля Опивни будут иметь длину 492 метра. Чтобы завершить все вовремя, работы будут проводиться непрерывно, днем и ночью, включая выходные.

При трехсменном режиме работы тоннельнопроходческие машины будут двигаться со средней скоростью шесть метров в день. Это требует достаточного количества квалифицированных техников и рабочих.

Церемониал начала строительства тоннеля. Фото: Людмила Злабкова

Кроме тоннеля, будут еще и мосты

Во ходе одновременного прохождения работ в обоих тоннелях на объекте будет работать примерно 120 рабочих.

"Кроме этих двух тоннелей, строительство также включает двадцать восемь мостовых конструкций или десять шумозащитных барьеров. Целая четверть новой автомагистрали будет проходить по мостам или в тоннелях. Работы выполняются на сложной местности и в экстремальных климатических условиях", – отметил директор MI Roads Зденек Людвик.

Таких тоннелей в Чехии десятки

Сейчас на чешских автомагистралях есть двадцать тоннелей. Когда в стране будет завершено строительство основной сети автомагистралей, суммарно на автомагистралях и дорогах первого класса должно быть шестьдесят восемь тоннелей.

Эксплуатация каждого из них, включая энергообеспечение и техническое обслуживание, стоит примерно 20 миллионов крон (34 млн грн) ежегодно.

Скорость под землей будет 100 км/ч

На протяжении многих лет их строили по техническим стандартам скорости транспорта 80 км/ч, но сегодня уже действуют тоннели, в которых можно двигаться со скоростью 100 км/ч. К ним относятся тоннель Валик на трассе D5 вблизи Пльзени, тоннели Паненска и Либоучец на трассе D8 или тоннель Погорка в Чешских Будейовицах на трассе D3.

"Мы уже строим все новые тоннели для скорости сто километров, а также переоборудуем тоннели, которые реконструируем, под эту скорость. Таким образом мы хотели бы постепенно повысить скорость во всех наших тоннелях, которые эксплуатируются в Чешской Республике", – сказал Радек Матл, генеральный директор Дирекции дорог и автомагистралей.