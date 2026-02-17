Что пригнали японцы в Учебный центр в Белой Церкви

Техника закуплена и передана НЦ Белая Церковь в рамках Проекта экстренного восстановления и реконструкции. Об этом говорится в релизе Госвосстановления и во вчерашнем видеосюжете Учебного центра (см. внизу).

Для подготовки и переподготовки квалифицированных кадров в восстановлении инфраструктуры Украины передано симулятор для обучения эксплуатации тяжелой техники, а также машины для подготовки операторов дорожно-строительной техники, транспортные средства для обучения водителей и водительниц и другую современную спецтехнику.

JICA верит в успех

На своей ФБ-странице JICA выразила надежду, что новое оборудование будет способствовать дальнейшему укреплению и расширению учебных программ Учебного центра.

Это поможет подготовить достаточное количество высококвалифицированных операторов, способных эффективно поддерживать работы по восстановлению и реконструкции по всей Украине.

Кроме изображенной на фото техники, еще есть симулятор, который также подарило правительство Японии через представительство JICA. Фото: Госвосстановление

Что передано из техники

Перечень техники не подается, но на фото хорошо просматриваются бульдозер (D61 PX), экскаватор-погрузчик (WB93 R) и автогрейдер (GD655-7) – все три машины семейства Komatsu.

Популярная модель B-SUV класса Suzuki Vitara также заняла место в подаренной линейке, как и грузовик Iveco EuroCargo.

Потребность в кадрах будет только расти

Об этой технике редакция Авто24 уже не раз писала, повторяться не будем. Добавим лишь то, что Учебный центр в Белой Церкви начал курс для женщин, которые в дальнейшем получат квалификацию водитель автобуса и водитель автомобиля.

В будущем транспорт будет участвовать в гуманитарных и социальных программах, в частности по оказанию транспортной поддержки уязвимым слоям населения.