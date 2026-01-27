Citroën может создать наследника Picasso, появление которого никто не ожидает

Хотя серийное производство пока не подтверждено, сам факт появления ELO говорит о серьезных намерениях, отмечает Autocar. Citroën демонстрирует, что снова задумывается над классическим пассажирским форматом, который когда-то сделал бренд лидером в Европе.

Подробнее: Новый концептуальный минивэн Citroën ELO поражает технологиями: фото

Наследие Picasso никуда не исчезло

В начале 2000-х Citroën Xsara Picasso был одним из самых популярных компактных минивэнов. Просторный, практичный и одновременно дружественный по дизайну, он стал автомобилем для семей, которые не хотели выглядеть скучно. Однако впоследствии минивэны уступили место кроссоверам, а сам сегмент почти исчез. Сегодня его заменяют скорее адаптированные фургоны, вроде Ford Tourneo Courier или Citroën Berlingo. Но это уже другая философия, больше коммерческая, чем эмоциональная.

Почему время минивэнов может вернуться

Руководитель отдела дизайна Citroën Пьер Леклерк считает, что отношение к минивэнам меняется. По его словам, еще недавно этот формат ассоциировался с чем-то устаревшим и неинтересным в управлении, но сегодня ситуация иная - рынок снова готов к альтернативе кроссоверам. Он прямо признает, что концепт ELO вполне можно назвать минивэном, и добавляет, что теперь это слово уже не звучит как приговор. Наоборот, правильный дизайн и пропорции могут сделать такой автомобиль желанным, стильным и современным.

“Крутой Picasso”

Самое интересное прозвучало тогда, когда журналисты спросили Леклерка о возможном возрождении названия Picasso. Его ответ был неожиданно откровенным - “почему бы и нет”. В Citroën не исключают идею возвращения одной из своих самых известных эмблем, если рынок и реакция публики это оправдают. В то же время в компании подчеркивают, что ностальгии мало. Любой серийный проект должен быть жизнеспособным, а решение будет зависеть от того, как именно публика воспримет концепт ELO.

Также интересно: Что сделало за 15 лет работы представительство Stellantis в Украине

Концепт как тест для будущего

Для Citroën ELO - это не просто дизайнерское упражнение. В компании прямо говорят, что концепт-кары сегодня выполняют роль лакмусовой бумажки. Если вокруг идеи возникает оживленное обсуждение, положительная реакция и интерес, это аргумент, с которым дизайнеры идут к руководству концерна. Сам Леклерк настроен оптимистично и не скрывает надежды, что ELO может стать первым шагом к реальному возрождению минивэна нового поколения. Минивэна, который задаст тренды.