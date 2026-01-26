Мошенники подняли тариф регистрации сельхозтехники в 40 раз

По этому поводу Министерству экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины пришлось созвать срочное совещание, поскольку аграрии ударили в набат – идет откровенный грабеж селян.

По словам нардепа, члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрия Соломчука, схему ввели недобросовестные дельцы. А все, кто принимает в том участие, это – мошенники.

Читайте также Село делает ставку на малоразмерную технику

120 гривен и на копейки на "бланки"

На сегодня в стране действует единый тариф за проведение регистрации заключения специалиста – 120 грн с НДС.

В большинстве регионов работает официальная цена, никаких дополнительных расходов на "бланки" не берут. Однако в ряде областей стоимость этой процедуры достигает космических размеров.

Как будто те бланки из золота сделаны

Скажем, в Киевской области берут 3000 грн. Как говорят, "со скидкой"!

"Это просто не укладывается в голове. В Черниговской области цена составляет 5000 грн. На Николаевщине вообще не могут осуществить регистрацию по 3-4 месяца", – отмечает народный депутат.

Если уж эти "бланки" дельцам удалось пристроить за разные суммы, то "здесь один выход – искать виновных там, где их покупали".

Действует сеть мошенников

Здесь дается уточнение, что действует целая сеть, и этим должны заниматься правоохранительные органы.

"Сейчас действует реестр, номера в котором присваиваются в течение суток. Если этого не происходит и с вас до сих пор пытаются взыскать средства – обращайтесь в ГПСС, в Кабмин, пишите мне в комментарии. Будем все решать. Этот вопрос на максимальном контроле", – уточнил Дмитрий Соломчук.

Должен быть единый механизм процедуры

Прорабатывается вопрос упрощения работы Госреестра, обязательного присутствия экспертов при осмотре техники, введение четких критериев. Предложения изучаются для разработки единого механизма всей регистрационной процедуры.