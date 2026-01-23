Geely готовится войти в топ-5 мировых автопроизводителей

Китайская Geely Holding Group представила долгосрочную стратегию развития, которая предусматривает радикальное расширение присутствия на международных рынках и стремительный рост производственных и финансовых показателей, сообщает Укравтопром. Компания поставила цель до 2030 года продать более 6,5 миллионов автомобилей и войти в пятерку крупнейших автопроизводителей мира.

Ключевым элементом стратегии станет перераспределение структуры продаж. По оценкам Geely, к концу десятилетия около трети общего объема реализации будут обеспечивать зарубежные рынки. Это означает существенное усиление позиций компании в Европе, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, где бренд активно инвестирует в локальные дилерские сети, логистику и сервисную инфраструктуру.

Финансовые амбиции Geely также соответствуют масштабам производственных планов. Компания ожидает, что ее годовой доход превысит 1 триллион юаней, что эквивалентно выходу в один уровень с крупнейшими глобальными автомобильными холдингами. При таких показателях Geely фактически станет прямым конкурентом Hyundai Motor Group и Stellantis не только по объемам производства, но и по глобальному влиянию на рынок.

В краткосрочной перспективе холдинг планирует уже в 2025 году превысить отметку в 4 миллиона проданных автомобилей. В этот объем входят продажи ключевых брендов группы, в частности Geely Auto, Zeekr и Volvo Cars. Достижение этого результата позволит компании подняться на седьмое место среди крупнейших автопроизводителей мира, что станет важным промежуточным этапом на пути к цели 2030 года.

Аналитики рынка отмечают, что ставка Geely базируется сразу на нескольких стратегических направлениях. Во-первых, это активное развитие электромобильных платформ и брендов нового поколения, таких как Zeekr, которые ориентированы на премиальный сегмент и технологическую аудиторию. Во-вторых, использование международных активов, включая Volvo Cars, позволяет компании ускорить выход на регулируемые рынки ЕС и США, где требования к безопасности и экологии значительно жестче.

В то же время реализация таких амбициозных планов связана с высокими рисками. Усиление торговых барьеров между Китаем и западными экономиками, рост конкуренции со стороны Tesla, BYD и традиционных европейских брендов, а также нестабильность цепей поставок могут осложнить достижение заявленных показателей. Однако масштаб инвестиций Geely в собственные платформы, программное обеспечение и аккумуляторные технологии свидетельствует о намерении компании не только наращивать объемы, но и менять свою роль в глобальной автомобильной индустрии.

Фактически Geely переходит от модели регионального производителя к статусу полноценного транснационального концерна. Если стратегия будет реализована успешно, это может существенно изменить баланс сил на мировом авторынке уже во второй половине десятилетия.